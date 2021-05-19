بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي تعرف على طريقة التقديم والشروط المطلوبة، حيث تقوم الحكومة داخل المملكة ببذل أقصي جهدها لتعمل على توفير السكن المناسب لكل أبناء الوطن، وبوجه خاص الفئات التي لديها مشاكل مادية أو ظروف صعبة ولأصحاب الدخل المنخفض أو المحدود ، حيث يتم تقدم العديد من المبادرات والبرامج السكنيّة، من أجل تقديم الإعانة لمواطنين المملكة للحصول على البيت المناسب الذي يُعزز من الاستقرار والأمان، ولهذا سوف نقوم اليوم بتقديم لمم طريقة التقديم للحصول على مبادرة البيت المجانيّ وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليها، تعرف أيضا على قرض من الضمان الاجتماعي وطريقة التقديم والشروط المطلوبة للحصول عليه

بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

تعتبر من أهم المبادرات المقدمة من وزارة الإسكان التنموي داخل المملكة، فلقد قامت وزارة الإسكان بتقديم المخططات السكنية داخل جميع المناطق بالمملكة، والذي يتمكن المستفيد المستحق لمبادرة الدعم السكني التقديم عليها عن طريق الدخول على موقع الأراضي المجانية واختيار المخطط الملائم له، وتكون هذه الأرض السكنية مدعومة بالكامل من قبل وزارة الإسكان ؛ أي تكون مجانيّة بالكامل، حيث تسمح وزارة الإسكان لجميع المواطنين السعوديين التّقديم على دعم البيت المجانيّ، وبوجه خاص من هم مستفيدي الضمان الاجتماعي، ويتم هذا من باب الاهتمام بتوفير بيوت مجانية لجميع الأسر أصحاب الحاجة للدعم داخل جميع أنحاء المملكة العربية السّعوديّة.

طريقة التقديم للحصول على دعم البيت المجاني

أولا القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان

وبعد ذلك الضغط على خيار تقديم طلب دعم سكني.

بعد ذلك سوف يتم الدخول على الصفحة المُخصصة لكتابة البيانات المطلوبة للتقديم في الدعم

بعد ذلك القيام بالضغط على خيار إرسال.

وبعدها سوف يقوم النظام يدراسة طلب التقديم للحصول على المبادرة، وسيتم تحديد إذا كان المتقدّم من ضمن الأفراد المشمولين بالدّعم او لا؛ وسيتم الرد عن طريق رسالة نصية على رقم الهاتف الخاصّ بالمتقدّم.

الشروط المطلوبة للحصول على الدعم