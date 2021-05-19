منتج آهل قرض 60000 ريال بدون كفيل وبلا فوائد بأقساط مرنة لدى بنك التنمية

منتج آهل يعطي الآن قرض بمبلغ 60000 ريال سعودي بأقساط مرنة تصل إلى خمسة سنوات على الأكثر وتلك القرض من أفضل القروض الميسرة التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً حيث أمتاز بمنح قرض بدون فوائد على المبلغ التمويلي الذي يمنح للعملاء السعوديين في المملكة العربية السعودية لذلك فهو متوافق مع الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي في المملكة ويفضل توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن ألفين ريال سعودي لضمان الموافقة على طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية وأصبح التقديم مباشر خلال الإنترنت بدون الذهاب إلى فروع البنك عن طريق رابط التقديم على طلب قرض آهل في السعودية عبر الموقع الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

الشروط الواجبة عند التقديم على طلب منتج آهل بالمملكة

قبل التقديم على طلب قرض منتج آهل بالمملكة العربية السعودية في عام ١٤٤٢ هجرياً يجب توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على طلب التمويل المناسب للعملاء السعوديين في المملكة كما يلي :

يشترط منتج آهل بالسعودية أن يكون عمر العميل السعودي المتقدم من 21 عام ويصل إلى 60 عام والمتقاعدين السعوديين يسمح لهم التقديم عبر بنك التنمية الاجتماعية حتى 70 عام فقط.

يفضل أن يكون الدخل الشهري للمتقدمين لطلب منتج آهل 2 ألف ريال سعودي للحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية.

قرض آهل بدون موافقة الكفيل الغارم للعاملين في القطاع الحكومي فقط ولكن يشترط منتج آهل في السعودية أن يوفر جميع العملاء السعوديين والسعوديات موافقة الكفيل قبل التقديم على قرض بنك التنمية الاجتماعية.

سداد جميع القروض الاجتماعية المستحقة على العميل قبل التقديم على تمويل منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية مع الإلتزام في سداد الأقساط الشهرية القادمة.

أهم المزايا التي يقدمها منتج آهل بالسعودية