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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة أبشر والاستعلام عن المخالفات المرورية 2021 برقم الهوية وجواز السفر في المقال التالي
عمر شويل - جدة من خلال منصة أبشر يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021، من خلال منصة “أبشر” يمكن للمواطن السعودي معرفة المخالفات المرورية 2021، وذلك عن طريق تسجيل كافة البيانات المطلوبة، حيث يسهل هذا الموقع على المواطن السعودي معرفة المخالفات المرورية الخاصة به من منزله من خلال جهاز الكمبيوتر أو الجوال دون الحاجة إلى النزول من المنزل فقط من خلال الإنترنت.
منصة أبشر والاستعلام عن المخالفات المرورية 2021
توفر المملكة العربية السعودية العديد من المنصات الإلكترونية التي تسهل على المواطن بجميع المناطق وجميع المحافظات بالمملكة العربية السعودية معرفة كل ما يحتاج إليه وهو بمنزله بسهولة ويسر، من خلال منصة “أبشر” يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة.
منصة أبشر الإلكترونية
إن منصة “أبشـر” هي منصة إلكترونية تم أنشاؤها للانتهاء من عصر التعاملات الورقية، هي مشروع إلكتروني متكامـل الأركان وإيذانـا بالانتقـال إلـى عصـر الحكومـة الإلكترونيـة، منذ إطلاق منصة ابشر تم تقديم أكثر من 279 خدمة إلكترونية استهدفت ما يزيد عن 20 مليون مستخدم مفعل.
خدمات منصة أبشر
وتقدم منصة أبشر العديد من الخدمات تسهيلاً على المواطن في العديد من الخدمات التي يحتاج إليها، ومن هذه الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة ابشر هي:
- خدمات الجوازات ومنها:
- إصدار جواز السفر السعودي.
- تجديد جواز السفر السعودي.
- تصاريح السفر لأفراد الأسرة.
- تجديد الإقامة.
2. الخدمات المرورية ومنها:
والعديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها منصة أبشر ويستفاد منها جميع المواطنون بجميع المناطق، ويأتي ذلك تعزيزاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
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