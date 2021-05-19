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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط السفر الى السعودية 2021 والفئات المستثناة من الحجر الصحي في المقال التالي
شروط السفر الى السعودية 2021 يتساءل عنها العديد بعد فتح الطيران المدنى الذي كان معلق خلال الفترة الماضية، بجانب البحث عن الفئات المستثناة من الحجر الصحي في السعودية، وأيضًا الدول الغير مسموح لها دخول السعودية 2021 في ظل فيروس كورونا المتزايد أعداده يوم تلو الآخر لذا عكفت وزارة الصحة السعودية وكذلك وزارة الداخلية على وضع شروط السفر الى السعودية 2021 بما يضمن حماية سكان المملكة العربية السعودية من الموجة الثالثة كورونا وارتفاع أعداد الإصابات.
شروط السفر الى السعودية 2021
حددت السلطات شروط السفر الى السعودية 2021 في ظل أوضاع فيروس كورونا المنتشرة في البلاد، للدول المسموح بها لتكون على النحو التالي:
- دخول حجر صحي لمدة 7 أيام.
- تقديم شهادة تأمين صحي سارية المفعول من المخاطر الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا.
- تقديم شهادة فحص كورونا معتمدة من المملكة بشرط لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.
- ثبوت مسحة سلبية في اليوم السادس من دخول المملكة.
- يسمح بدخول الفئات المستثناة الحاصلين على لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة دون فترة حجر صحي.
الفئات المستثناة من الحجر الصحي في السعودية
- المواطنين.
- المحصنون.
- العمالة المنزلية مع مقيم محصن.
- الوفود الرسمية.
- حاملى تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم.
- طواقم الملاحة الجوية.
- القادمون عبر المنافذ البرية والبحرية.
الدول المسموح لها سفر السعوديين 2021
- الولايات المتحدة الأمريكية.
- الإمارات العربية المتحدة.
- جمهورية مصر العربية.
- دولة الكويت.
- المغرب.
- إسبانيا.
- العراق.
- أثيوبيا.
- المالديف.
- الصين.
- سويسرا.
- فرنسا.
- المملكة المتحدة.
- إيطاليا.
- تركيا.
- ألمانيا.
- البحرين.
- ماليزيا.
- لبنان.
- هولندا.
- قطر.
الدول الغير مسموح لها دخول السعودية 2021
- الامارات.
- الأرجنتين.
- الولايات المتحدة.
- ألمانيا.
- أيرلندا.
- إندونيسيا.
- باكستان.
- إيطاليا.
- البرازيل.
- المملكة المتحدة.
- البرتغال.
- جنوب أفريقيا.
- تركيا.
- سويسرا.
- السويد.
- لبنان.
- فرنسا.
- الهند..
- اليابان.
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