رابط منصة بياناتي الوظيفية 1442 و تحديث بيانات الخدمة المدنية

رابط منصة بياناتي الوظيفية 1442 وتحديث بيانات الخدمة المدنية من موقع الوزارة عبر موقع ثقفني الإخباري حيث أتاحت منصة بياناتي الوظيفية للموظفين والعاملين و جميع الكوادر البشرية بالمملكة العربية السعودية التابعين لنظام الخدمة المدنية كما اطلق رابط منصة بياناتي الوظيفية لمتابعة واستعراض البيانات المطلوبة الخاصة بهم و المسجلة بالوزارة والمداومة على تحديثها بكل يسر والهدف من ذلك تيسير الأمور للاتصال مع الوزارة دون معاناة ومن خلال ذلك يسمح للموظفين القيام بالعديد من الأعمال والأمور دون التوجه أو الذهاب الى الوزارة وضياع الوقت من هنا سوف نقوم من خلال هذا المقال بعرض رابط منصة بياناتي الوظيفية وخطوات تحديث البيانات فتابعونا.

رابط منصة بياناتي الوظيفية 1442

يمكن الدخول على منصة بياناتي الوظيفية وذلك من خلال الرابط الموجود بموقع وزارة الخدمة المدنية والخاص في منصة بياناتي الوظيفية والتي تمكن الموظفين والعاملين بالمملكة والتابعين لنظام الخدمة المدنية الإطلاع على كافة البيانات المسجلة في الوزارة أو تحديث أو الاستعلام عن الوضع الوظيفي الخاص بهم من جانب الترقية أو السجل الوظيفي والهدف الرئيسي من خدمة بياناتي الوظيفية والتي أتاحتها وزارة الخدمة المدنية هو التواصل و التفاعل بين كل من الوزارة والموظفين فمن هنا يبدأ إنشاء قاعدة صحيحة وأساس من البيانات الدقيقة والهامة.

خطوات تحديث بياناتي الوظيفية