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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة بياناتي الوظيفية 1442 و تحديث بيانات الخدمة المدنية في المقال التالي
رابط منصة بياناتي الوظيفية 1442 وتحديث بيانات الخدمة المدنية من موقع الوزارة عبر موقع ثقفني الإخباري حيث أتاحت منصة بياناتي الوظيفية للموظفين والعاملين و جميع الكوادر البشرية بالمملكة العربية السعودية التابعين لنظام الخدمة المدنية كما اطلق رابط منصة بياناتي الوظيفية لمتابعة واستعراض البيانات المطلوبة الخاصة بهم و المسجلة بالوزارة والمداومة على تحديثها بكل يسر والهدف من ذلك تيسير الأمور للاتصال مع الوزارة دون معاناة ومن خلال ذلك يسمح للموظفين القيام بالعديد من الأعمال والأمور دون التوجه أو الذهاب الى الوزارة وضياع الوقت من هنا سوف نقوم من خلال هذا المقال بعرض رابط منصة بياناتي الوظيفية وخطوات تحديث البيانات فتابعونا.
رابط منصة بياناتي الوظيفية 1442
يمكن الدخول على منصة بياناتي الوظيفية وذلك من خلال الرابط الموجود بموقع وزارة الخدمة المدنية والخاص في منصة بياناتي الوظيفية والتي تمكن الموظفين والعاملين بالمملكة والتابعين لنظام الخدمة المدنية الإطلاع على كافة البيانات المسجلة في الوزارة أو تحديث أو الاستعلام عن الوضع الوظيفي الخاص بهم من جانب الترقية أو السجل الوظيفي والهدف الرئيسي من خدمة بياناتي الوظيفية والتي أتاحتها وزارة الخدمة المدنية هو التواصل و التفاعل بين كل من الوزارة والموظفين فمن هنا يبدأ إنشاء قاعدة صحيحة وأساس من البيانات الدقيقة والهامة.
خطوات تحديث بياناتي الوظيفية
- البدء في الدخول الى موقع وزارة الخدمة المدنية من خلال الرابط المذكور اعلى المقال.
- سوف يظهر لك عدة خدمات إلكترونية قم بالضغط على “إدخال البيانات”.
- عند تسجيل الدخول إلي الخدمة سوف يظهر أمامك جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم.
- سوف يظهر أمامك عدة خائنات خاصة بالبيانات الوظيفية من خلالها يمكن للمستخدم تعديل أو تعبئه البيانات الخاصة به من الجهة الحكومية التي يعمل بها من حيث السلم الوظيفي والمرتبة الوظيفية أو المسمى الوظيفي أو الدرجة الوظيفية أو الشغل أو تاريخ الوظيفة أو تاريخ بدء الوظيفة.
- كما يمكن تحديد المؤهل الدراسي الحاصل عليها المستخدم وعام التخرج.
- ثم الإقرار أو التعهد على صحة بيانات المعلومات التي قام بإدخالها المستخدم من هنا سوف تظهر لك رسالة تقر بأنه تم إرسال الطلب الخاص بك.
- بعد الانتهاء من كل هذه الخطوات من هنا تم تحديث بياناتك المسجلة وتم تعديلها بالوزارة.
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