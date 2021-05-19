بالتقسيط الميسر أسرع تمويل بدون كفيل أو تحويل الراتب بمائة ألف ريال لدى التيسير

التيسير للتمويل في السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً توفير أفضل تمويل بالتقسيط الميسر من 12 شهراً إلى 60 شهراً وقد نال أعجاب الكثير من المواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات حيث توفر شركة التيسير للتمويل أسرع تمويل شخصي أو تمويل سيارة في المملكة متوافق مع الشريعة الإسلامية وفرت الشركة كافة المزايا التمويلية لكي ترضي جميع العملاء الراغبين في الأقتراض من الشركة وقد وفرت التيسير للتمويل التقديم الإلكتروني عن طريق رابط التقديم على تمويل كاش وفوري في غضون 24 ساعة عبر الموقع الرسمي لشركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري أو موافقة الكفيل للحصول على التمويل المناسب من الشركة.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض من التيسير للتمويل

أفضل تمويل يمنح هامش ربح منخفض بقسط ثابت شهري حتى خمسة سنوات لجميع العملاء السعوديين المتقدمين فقط لا غير ولكن للحصول على طلب تمويل شركة التيسير بالمملكة لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة :

تشترط شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية بتوفير دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي عند التقديم على طلب التمويل المناسب من الشركة.

الشركة تطلب من كل العملاء السعوديين أن يكون المتقدم عمره يبدأ من 21 سنة فأكثر من ذلك لدى التيسير للتمويل بالمملكة.

قرض التيسير للتمويل بالمملكة متاح لجميع المواطنين السعوديين فقط لا غير ولهم هوية وطنية سارية المفعول في السعودية.

فترة خدمة العمل المطلوبة 6 أشهر فقط من أجل الحصول على قرض شخصي فوري متعدد الأغراض المقدم من شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

المميزات التمويلية المطلوبة للحصول على قرض شركة التيسير للتمويل