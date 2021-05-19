رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1442 وشروط القبول

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن الحاجة لقبول دفعة جديدة في كلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي الجديد 1443، لدورة تأهيل الضباط الجامعيين لحملة الشهادة الجامعية بداية من اليوم الأربعاء 19 مايو 2021 الموافق 7 شوال 1442، ويمكن للطلاب التسجيل الساعة 10 صباحاً، ويستمر التسجيل ليوم الأحد 23 مايو 2021 الموافق 11 شوال 1442 للساعة 11 صباحاً، فمن خلال الفقرات التالية نقدم رابط التقديم والتسجيل بالكلية، وشروط الالتحاق بها.

رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين

الرابط الإلكتروني لوزارة الحرس الوطني لجنة القبل والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية يمكنك من التسجيل إلكترونياً في الكلية، بالإضافة يقدم لك معلومات هامة عن الكلية من البرامج التعليمية التي يستفاد منها الطلاب أثناء الدراسة وغيرها من المميزات المُقدم لخريجي الجامعات باختلاف تخصصاتهم.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية لدورة الضباط للجامعيين 1442