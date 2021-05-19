رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1442 وشروط القبول

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أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن الحاجة لقبول دفعة جديدة في كلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي الجديد 1443، لدورة تأهيل الضباط الجامعيين لحملة الشهادة الجامعية بداية من اليوم الأربعاء 19 مايو 2021 الموافق 7 شوال 1442، ويمكن للطلاب التسجيل الساعة 10 صباحاً، ويستمر التسجيل ليوم الأحد 23 مايو 2021 الموافق 11 شوال 1442 للساعة 11 صباحاً، فمن خلال الفقرات التالية نقدم رابط التقديم والتسجيل بالكلية، وشروط الالتحاق بها.
رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين
الرابط الإلكتروني لوزارة الحرس الوطني لجنة القبل والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية يمكنك من التسجيل إلكترونياً في الكلية، بالإضافة يقدم لك معلومات هامة عن الكلية من البرامج التعليمية التي يستفاد منها الطلاب أثناء الدراسة وغيرها من المميزات المُقدم لخريجي الجامعات باختلاف تخصصاتهم.
شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية لدورة الضباط للجامعيين 1442
- ينبغي أن يكون المتقدم سعودي الأصل ويحمل الجنسية السعودية، يوجد استثناء من هذا الشرط وهو الشخص الذي نشأ مه والده خلال خدمته للدوله خارج الأراضي السعودية.
- ينبغي حصول المتقدم على الشهادة الجامعية بتقدير عام جيد في التخصصات المطلوبة، ولا ينبغي أن يكون مضي على تخرجه أكثر من عام واحد فقط.
- ينبغي أن يكون عمر المتقدم عند بدء العام الدراسي الجديد 27 عام لجميع التخصصات، ويستثني من هذا الأطباء يجب أن يكون العمر لا يزيد عن 30 عام.
- ينبغي أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وذات أخلاق حميدة، ولا يكون محكوم عليه بجريمة تمس الأمن الوطني، أو الجرائم المخلة بالشرف.
- المتقدم الحاصل على شهادة جامعية من جامعات الخارج يجب معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم.
- ينبغي على المتقدم أن يجتاز اختبار القدرات العامة الذب يُعقده المركز الوطني للقياس وهذا يسري عل التخصصات النظرية فقط لا غير.
- ينبغي على المتقدم أن يكون حاصل على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
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