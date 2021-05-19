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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن راتب المتقاعدين رمضان 1442 هـ بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي
الاستعلام عن راتب المتقاعدين رمضان 1442 ، والذي سيتم صرفه وفق الجدول الشهري الزمني، الذي تم تحديده، من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، بالمملكة العربية السعودية، والذي يتم يوم 25 من كل شهر ميلادي، أي أن موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر، سوف تكون بمشيئة الله يوم 25 من شهر مايو للعام 2021م، الموافق يوم الثلاثاء 13 من شهر شوال للعام 1442هـ، وسيتم صرف راتب التقاعد راتب شهر رمضان 1442، لكافة الموظفين المحالين للتقاعد بالمملكة سواء المدنيين أو العسكريين، في نفس اليوم، إضافة أيضًاراتب رمضان ١٤٤٢ للتقاعد الذي يتم صرفه لأسر المتقاعدين المتوفين، وفق آخر مستجدات تنظيم التقاعد في المملكة العربية السعودية.
الاستعلام عن راتب المتقاعدين رمضان 1442هـ
والجدير بالذكر أنه تم صرف راتب المتقاعدين لشهر شعبان 1442، خلال شهر رمضان الماضي وقبل إجازة عيد الفطر، وقبل موعد العودة للدوام 1442، ووفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود، تم تسهيل صرف رواتب المتقاعدين إلكترونيًا، للتيسير على المواطن السعودي، وتخفيف المشقة عليه خاصة في ظل التصدي لجائحة كورونا.
رؤية وأهداف ومهام المؤسسة العامة للتقاعد
والجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية، هي المسؤولة عن تنفيذ كافة أنظمة التقاعد بالمملكة المدنية والعسكرية، إضافة لنظام مد الحماية التأمينية، ونظام تبادل المنافع، إضافة أيضًا إلى تنظيم بعض الأعمال التقاعدية التي يوكلها مجلس الوزراء السعودي لمؤسسة التقاعد، ويقوم أيضًا بإدارة الصنايق الادخارية الخاصة بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وفق ما يقرره نظام التقاعد، ومن أهم أهداف المؤسسة العامة للتقاعد، هو الريادة والاستدامة في مجال الحماية التأمينية، وطمأنة العملاء، بجانب الأهداف الاستراتيجية المتوافقة ورؤية المملكة 2030م، والمتمثلة في:
- التحول الرقمي.
- بيئة عمل منافسة وجذابة.
- تقديم خدمات مميزة للعملاء.
- تعزيز التميز المؤسسي.
- تعزيز الاستدامة المالية.
كيفية الاستعلام عن راتب المتقاعدين لشهر رمضان 1442 هـ
وللمتقاعدين المستفيدين من الخدمة الإلكترونية، التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد، في المملكة العربية السعودية، لمعرفة متى تصرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر، اتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب:
- ادخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمستحقات التقاعدية، عبر رابط بوابة الخدمات الإلكترونية للتقاعد بالسعودية.
- قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقاعد المستفيد، ورمز التحقق في الخانات الخاصة بها.
- القيام بتعبئة البيانات المطلوبة، والتأكد من كتابتها بشكل صحيح، في الخانات الخاصة بها.
- القيام بالضغط على أيقونة استعلام، وستفتح أمامك شاشة تحتوي على جميع معلومات رواتب المتقاعدين لشهر رمضان 1442هـ.
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