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عمر شويل - جدة كلية الملك خالد العسكرية موعد و شروط التقديم ورابط التسجيل 1442هـ ، تعتبر كلية الملك خالد هى الملجأ الأول لاستقبال خريجي الجامعات السعودية على اختلاف تخصصاتهم وطلبة الثانوية العامة وخدمة المتقدمين من خلال إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة حماية للطلاب والطالبات السعوديين وتطبيق إجراءات وقواعد الدقة في الاختيار بالنمط الذي يتوافق مع متطلبات وزارة الحرس الوطني.
كلية الملك خالد العسكرية موعد و شروط التقديم ورابط التسجيل 1442هـ
أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني السعودي عن فتح باب التسجيل والقبول بكلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1442 هـ وذلك لخريجي الثانوية العامة وطلبة الجامعات لتأهيلهم حسب المواعيد المحددة.
موعد تقديم خريجي الجامعات
أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن موعد تقديم خريجي الجامعات بكلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1442هـ، على أن يبدأ التقديم يوم الأربعاء 7 / 10 / 1442هـ الموافق 19 / 5 / 2021 م الساعة 10 صباحًا حتى يوم الأحد المقبل 11 / 10 / 1442هـ الموافق 23 / 5 / 2021م الساعة الحادية عشرة صباحًا حسب توقيت أم القرى على أن يكون التقديم الكترونيًّا على لجنة القبول والتسجيل
موعد تقديم خريجي الثانوية العامة
أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد عن موعد التسجيل لطلبة الثانوية العامة الكترونيًّا من خلال الدخول على لجنة القبول والتسجيل على أن يبدأ التسجيل يوم الثلاثاء 20 / 10 / 1442هـ الموافق 1 / 6 / 2021 م الساعة العاشرة صباحًا وحتى يوم الأحد 25 / 10 / 1442هـ الموافق 6 / 6 / 2021 م الساعة الحادية عشر صباحًا على مدار 24 ساعة
شروط التقديم 1442هـ
وضحت وزارة الحرس الوطني بلجنة القبول والتسجيل عن عدة شروط وضوابط للتسجيل داخل الكلية ومن هذه الشروط والضوابط مايلي:
- أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك مَن نشأ مع والديه في خدمة المملكة.
- لابد أن يكون المُتقدم متزوجًا من سعودية غير أجنبية.
- حصول المُتقدم على تقدير لا يقل عن جيد في شهادته الجامعية بانتظام كلي.
- لابد أن يكون المُتقدم حَسن السير والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والآداب.
- لابد من توافق الوزن مع الطول عند المُتقدم على أن يكون الحد الأدنى للتوافق 165سم ـ 52 كجم والحد الأقصى للتوافق 188سم ـ 95 كجم.
- أن لا يتعدى سن المُتقدم عن 27 عامًا لجميع التخصصات عند التقديم، ماعدا الأطباء لا يتعدى السن المسموح به 30 عامًا عند التقديم.
- عدم مرور أكثر من عام على المُتقدم عند حصوله على الشهادة الجامعية.
- لابد من أداء اختبار قياس القدرات للتخصصات النظرية فقط، وانتهاء الفترة الخاصة بالامتياز للتخصصات الصحية والطبية.
- ضرورة اجتياز الكشف الطبي التابع للجنة الطبية من لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية.
- الحصول على معادلة الشهادة الجامعية في حالة حصوله على الشهادة خارج المملكة العربية السعودية.
- اجتياز كافة اختبارات المقابلة الشخصية والتخصص واللياقة البدنية واختبار كفايات الحرس الوطني والتزكية الأمنية.
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