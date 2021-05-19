نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الملك خالد العسكرية موعد و شروط التقديم ورابط التسجيل 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلية الملك خالد العسكرية موعد و شروط التقديم ورابط التسجيل 1442هـ ، تعتبر كلية الملك خالد هى الملجأ الأول لاستقبال خريجي الجامعات السعودية على اختلاف تخصصاتهم وطلبة الثانوية العامة وخدمة المتقدمين من خلال إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة حماية للطلاب والطالبات السعوديين وتطبيق إجراءات وقواعد الدقة في الاختيار بالنمط الذي يتوافق مع متطلبات وزارة الحرس الوطني.

كلية الملك خالد العسكرية موعد و شروط التقديم ورابط التسجيل 1442هـ

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني السعودي عن فتح باب التسجيل والقبول بكلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1442 هـ وذلك لخريجي الثانوية العامة وطلبة الجامعات لتأهيلهم حسب المواعيد المحددة.

موعد تقديم خريجي الجامعات

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن موعد تقديم خريجي الجامعات بكلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1442هـ، على أن يبدأ التقديم يوم الأربعاء 7 / 10 / 1442هـ الموافق 19 / 5 / 2021 م الساعة 10 صباحًا حتى يوم الأحد المقبل 11 / 10 / 1442هـ الموافق 23 / 5 / 2021م الساعة الحادية عشرة صباحًا حسب توقيت أم القرى على أن يكون التقديم الكترونيًّا على لجنة القبول والتسجيل

موعد تقديم خريجي الثانوية العامة

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد عن موعد التسجيل لطلبة الثانوية العامة الكترونيًّا من خلال الدخول على لجنة القبول والتسجيل على أن يبدأ التسجيل يوم الثلاثاء 20 / 10 / 1442هـ الموافق 1 / 6 / 2021 م الساعة العاشرة صباحًا وحتى يوم الأحد 25 / 10 / 1442هـ الموافق 6 / 6 / 2021 م الساعة الحادية عشر صباحًا على مدار 24 ساعة

شروط التقديم 1442هـ

وضحت وزارة الحرس الوطني بلجنة القبول والتسجيل عن عدة شروط وضوابط للتسجيل داخل الكلية ومن هذه الشروط والضوابط مايلي: