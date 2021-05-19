طريقة التسجيل في برنامج تقدير للمتقاعدين الجديد 1442 المؤسسة العامة للتقاعد

طريقة التسجيل في برنامج تقدير للمتقاعدين، حيث اعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية عن مبادرة برنامج تقدير للمتقاعدين، وهو البرنامج الذي يقدم الكثير من الخدمات المختلفة للمتقاعدين في السعودية في كافة انحاءها، حيث تم انطلاق هذا البرنامج ليوفر الكثير من الوقت والجهد وتوفير الى الاشخاص الانتقال على الفروع المختلفة الخاصة بمؤسسة التقاعد في انحاء السعودية على المتقاعدين في السعودية من خلال تقديم الكثير من المزايا المختلفة في برنامج تقدير للمتقاعدين، لذلك نجد ان الكثير من الاشخاص في السعودية لديهم رغبة في التعرف على اهم تفاصيل برنامج تقدير للمتقاعدين والخاص بتقديم الخدمات المختلفة لهم، كما نتابع معكم مواعيد إيداع رواتب المتقاعدين 2021 – موعد صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية 1442هـ المؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية لذلك نستعرض من خلال هذا المقال طريقة التسجيل في برنامج تقدير للمتقاعدين في السعودية وكذلك طريقة التواصل رابط تحميل التطبيق على الهاتف للمستخدمين.

طريقة التسجيل في برنامج تقدير للمتقاعدين

بعد برنامج تقدير الخاص بالمتقاعدين في المملكة العربية السعودية هو احد اهم المبادرات التي تم اطلاقها لتوفير الكثير من المزايا والانشطة المختلفة للمتقاعدين الكترونيا، حيث يمكن التسجيل الكترونيا في برنامج تقدير للمتقاعدين من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم التوجه الى الموقع الالكتروني الخاص بمنصة تقدير الخاصة بالمتقاعدين https://www.tqr.sa/en/home.

يتم الضغط على ايقونة تسجيل الدخول.

يتم اجراء تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح.

او من خلال تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.

من بين الخدمات الالكترونية الكثيرة الموجودة يتم اختيار خدمة تقدير للمتقاعدين.

يتم كتابة الرقم الخاص بالطلب في المكان المخصص له بشكل صحيح.

يتم ادخال رمز التحقق الذي يظهر امامك على الشاشة.

بعذ الانتهاء من ادخال كافة البيانات بشكل صحيح يتم الضغط على ايقونة تسجيل الدخول.

تحميل تطبيق تقدير للمتقاعدين

نوهت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية عن امكانية تحميل التطبيق الالكتروني الخاص ببرنامج تقدير للمتقاعدين، وذلك من اجل الاستفادة القصوى من كافة الخدمات التي يتم طرحها للمتقاعدين في برنامج تقدير للمتقاعدين، والتطبي فمتاح لكافة الاجهزة الذكية سواء كانت اندرويد او ايفون، حيث يتم تحميل التطبيق من خلال الروابط التالية.

يمكن تحميل تطبيق تقدير للمتقاعدين بالنسبة لأجهزة ايفون من خلال اي ستور عن طريق الدخول مباشرة والبحث عن تطبيق Taqdeer.

كما يمكن تحميل التطبيق تقدير بالنسبة لأجهزة الاندرويد من خلال الدخول على تطبيق جوجل بلاي.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد برقم السجل المدني

يتيح برنامج تقدير للمتقاعدين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية امكانية الاستعلام الكترونيا بسهولة عن الراتب الخاص بالتقاعد الخاث بهم بسهولة، وذلك دون الحاجة الى زيارة الفروع المختلفة الخاصة بمؤسسة التقاعد العامة في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن اجراء الاسنان عن الراتب الخاص بالتقاعد من خلال رقم السجل مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.