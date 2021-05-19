نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل نفاذ الجديدة المرحلة الثانية من بنك التنمية الاجتماعية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة إلى تنفيذ كافة المبادرات لتيسير إقامة المشروعات المربحة، حيث تزداد علمليات البحث في الساعات الأخيرة حول تمويلات بنك التنمية الاجتماعية، ونذكر إنه من خلال متابعة المواطنين وعمليات البحث المتداولة نجد أن بنك التنمية الاجتماعية أعلن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق برنامج للتمويل ومبادرة جديدة باسم آهل، حيث يتميز بنك التنمية بالعديد من المبادرات التي يمكن للمواطن السعودي الاستفادة منها ونوضحها من خلال هذا المقال، ونذكر أن مبادرة آهل تم إعلانها بهدف مساعدة السعوديين على سد احتياجاهم المعيشية، ونذكر من خلال موقعنا ثقفني كافة التفاصيل التي تتعلق بمبادرة آهل وتمويل نفاذ الجديدة وكيفية الحصول عليه وشروطه.

مبادرة آهل الجديدة من بنك التنمية الاجتماعية:

يمكن الاستفادة من بنك التنمية الاجتماعية من خلال عدداً من المبادرات الهادفة التي تساعد في حل الأزمة ورفع مستوى المعيشة، فقد أعلنت عن مباردة آهل فهو منتج للعملاء الذين سبق وحصلوا على أحد منتجات التمويل الاجتماعي (الأسرة – كنف – الترميم)، ويهدف إلى مساتدة الأسر التي تزايدت عليهم المسؤوليات الأسرية.

مميزات آهل:

وشهد تمويل آهل إقبال شديد من الأشخاص المستفيدين ومن الفئات المستفادة (موظف حكومي – قطاع خاص – متسبب – متقاعد – أرملة – مطلقة – مهجورة)، وهذا للميزات التي تيم عرضها من خلاله وهي:

تمويل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي. تمويل بدون رسوم أو فوائد. يتم السداد على مدار 5 سنوات

شروط الحصول على تمويل آهل من بنك التسليف:

أكد البنك على أنه لن يتمكن الشخص المستفيد من الحصول على الدعم إلا من توافرت به شروط الحصول على التمويل، ونعرض من خلال هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني لكافة متابعينا شروط الحصول على تمويل آهل، وهذه الشروط هي:

أن يكون المواطن المستفيد سعودي الجنسية

خضوعه لنفس شروط كافة التمويلات المختلفة التي يعرضها البنك

يشترط أن يمر سنة منذ لحظة إغلاق التمويل

ألا يزيد إجمالي الدخل الشهري على 10 آلاف ريال سعودي

تقديم كفالة من خلال نموذج التقديم عبر الدخول على الموقع الرسمي.

رابط الحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعية:

وأكد البنك إنه لن يتم الحصول على التمويل الذي يرغب في التقديم إليه إلا من خلال الدخول على الموقع الرسمي بنك التنمية الاجتماعية، واتباع كافة الخطوات المطلوبة وهذذه الخطوات هي:

الدخول على الرابط الرسمي بنك التنمية الاجتماعية التسجيل يتم من خلال تعبئة الطلب أو النموذج. كتابة كافة البيانات المطلوبة تحديد ذكر أم أنثى تحديد الحالة الاجتماعية كتابة عدد أفراد الأسرة كتابة البريد الإلكتروني الضغط على أيقونة حفظ الطلب

منتج آفق من بنك التنمية الاجتماعية:

أعلن بنك التنمية الاجتماعية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول العديد من المنتجات التي يمكن الاستفادة منها، ومن هذه المنتجات منتج آفق والهدف منه توسيع دائرة التمويل لكافة المستثمرين ورواد الأعمال، فقد تم تصميم هذا المنتج لتمويل الشركات والمؤسسات بمبلغ يصل إلى حوالي 10 مليون ريال سعودي للمنشآت القائمة التي يزيد تواجدها في السوق عن 3 سنوات.

شروط نفاذ المرحلة الثانية:

أن يكون الشخص المستفيد طالب التمويل سعودي الجنسية

أن يتراوح عمر الشخص المتقدم بين 18- 60 سواء كان مقترضاً أو كفيلاً

ألا يكون طالب التمويل مديناً لبنك التنمية الاجتماعية بأي قرض مع مراعاة مضي سنة من تاريخ سداد آخر التزام قائم لديه في البنك.

أن يكون الدخل الشهري لطالب التمويل 14 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

ضرورة أن يقدم طالب التمويل ضماناً مقابل التمويل

اجتياز الفحص الائتماني

ألا تتجاوز مدة السداد 40 شهر

أن يحدد العميل نشاط العمل الحر الذي يرغب بمزاولته

ومن الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية مستمر لدعم ممارسي العمل الحر في مسار تمويل السيارات من خلال منتج نفاذ، حيث يصل التمويل إلى 150 ألف ريال سعودي، ووصل عدد الأشخاص المستفيدين من المنتج 301 مستفيد من مسار النقل التشاركي، بتمويل بلغ 32 مليون ريال سعودي.