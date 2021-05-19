نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل صندوق الراجحي للأسهم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صندوق الراجحي للأسهم السعودية من الصناديق الاستثمارية التي تسمح لكل المقيمين بالمملكة تنمية رأس مالهم وزيادة الدخل، فيمكن الاستفادة من توزيع الاستثمار على عدد من القطاعات العاملة في السوق السعودي، وينفرد المستثمر في صندوق استثمار الأسهم في الراجحي بخبرة الراجحي المالية بمجال الاستثمار وعلى مستوى سوق الأسهم بالمملكة، ويتيح ذلك النوع من الصناديق الاستثمارية الاشتراك وإمكانية الاسترجاع وتحقيق النمو الحقيقي في رأس المال على المدى البعيد، من خلال الاستثمار في سوق الأسهم السعودية تداول بجانب أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتهدف الصناديق أيضًا توفير السيولة الكافية لجميع المستثمرين.

رسوم صندوق الراجحي للأسهم السعودية

نسبة المخاطرة في هذا الصندوق مرتفعة يعرف المؤشر القياسي لهذا الصندوق باسم إس أند بي، تصل رسوم الاشتراك لـ 2% من إجمالي مبلغ الاشتراك، وتبلع الرسوم الإدارية بالصندوق 1.75% سنويًا، والحد الأدنى للاشتراك بالصندوق 5 ألاف ريال، والاشتراك الإضافي ألفي ريال وفي حالة الاسترجاع يكون الحد الأدنى للقيمة 2000 ريال.

صناديق الأسهم العالمية الراجحي

أحد أهم الصناديق الموجودة في مصرف الراجحي يمكن للعملاء السعودين والمقيمين في المملكة الاشتراك فيها وهي أحد الصناديق المشتركة القائمة على نشاط استثمار الأسهم بشكل رئيس، ويتم التصنيف للصندوق حسب حجم الشركة وطريقة الاستثمار، ويتم تحديد الحجم وفقًا لقيمة السوق، وأيضًا يُستخدم نمط الاستثمار عند القيام بتصنيف صناديق الاستثمار المشتركة، وأيضًا من المعايير الخاصة بتصنيف الصندوق النطاق والحدود، كما يوجد صناديق تستهدف قطاع الأعمال وأخرى تستهدف الرعاية الصحية وأخرى العقارات وأخرى تستهدف السلع والمنتجات.

البعض يفضل الاستثمارات المتوازنة التي تجمع بين المخاطر العالية والمتوسطة لكي تُجنب العميل العميل تقلبات الأسواق والأسعار المستمرة، لذلك يعتبر صندوق الراجحي هو الأنسب لمن يريد الاستثمار.

سياسية الاستثمار في صندوق الراجحي

يعادل الحد الأدنى لنسبة الأسهم والطروحات والحقوق ذات الأولوية في صندوق الراجحي 50% ويعادل 100% على أقصى تقدير، والحد الأدنى لما يخص النقد 0% ويصل الحد الأقصى 50%، وصناديق الاستثمار المطروحة بشكل عام وتشمل الصناديق المتداولة ذات الاستراتيجيات المماثلة يعادل الحد الآدنى 0% والأقصى 30%. و يمكن لمدير الصندوق الاحتفاظ بنسبة تتخطى 50% من قيمة أصول الصندوق.

المستندات المطلوبة للأفراد للاستثمار