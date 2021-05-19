شروط وخطوات التسجيل في الإعانة الجديدة للعاطلين عن العمل

ما هي شروط الإعانة الجديدة للعاطلين عن العمل يعتبر ذلك السؤال واحد من ضمن أكثر الأسئلة التي تدور في أذهان الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل القيام بعلمية التسجيل في إعانة التعطل عن العمل والتي يتم منحها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي الكثير من المواطنين.

الإعانة الجديدة للعاطلين عن العمل

تعتبر هذه الإعانة نوع من المساعدات المالية التي تصرف للمواطنين السعوديين الذين يتم تعطلهم عن العمل بسبب بعض الظروف أو بسبب عدم وجود وظيفة مناسبة وتكون لمدة 15 شهراً يتم الحصول عليها مباشرة بعد التقديم، وهذه الإعانة تصرف من قبل صندوق طاقات التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي يعمل علي تحسين الحالة المادية للكثير من الأسر في المملكة.

شروط التقديم في إعانة التعطل عن العمل 1442

وضع مجلس الوزراء السعودي عدة شروط يجب إن تتوافر من أجل إن يتم التقديم في في البرنامج حيث تتلخص هذه الشروط في النحو التالي:

يجب إن يكون المتقدم لهذا البرنامج هو مواطن سعودي الجنسية.

يشترط إن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.

يجب إن يكون المتقدم في عمر لا يقل عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة

يشترط إن لا يكون موظف في القطاع العام أو في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

يجب إن لا يصرف له معاش تقاعد أو لا يصرف له مساعدات مالية من الحكومة السعودية.

يشترط إن لا يكون سبق له الحصول علي إعانة التعطل عن العمل.

طريقة التقديم في الإعانة الجديدة للعاطلين عن العمل

يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وذلك لأن تقوم بعملية التقديم في الإعانة الخاصة بالعاطلين عن العمل وتتلخص هذه الخطوات في السطور التالية: