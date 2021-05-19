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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات التسجيل في الإعانة الجديدة للعاطلين عن العمل في المقال التالي
ما هي شروط الإعانة الجديدة للعاطلين عن العمل يعتبر ذلك السؤال واحد من ضمن أكثر الأسئلة التي تدور في أذهان الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل القيام بعلمية التسجيل في إعانة التعطل عن العمل والتي يتم منحها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي الكثير من المواطنين.
الإعانة الجديدة للعاطلين عن العمل
تعتبر هذه الإعانة نوع من المساعدات المالية التي تصرف للمواطنين السعوديين الذين يتم تعطلهم عن العمل بسبب بعض الظروف أو بسبب عدم وجود وظيفة مناسبة وتكون لمدة 15 شهراً يتم الحصول عليها مباشرة بعد التقديم، وهذه الإعانة تصرف من قبل صندوق طاقات التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي يعمل علي تحسين الحالة المادية للكثير من الأسر في المملكة.
شروط التقديم في إعانة التعطل عن العمل 1442
وضع مجلس الوزراء السعودي عدة شروط يجب إن تتوافر من أجل إن يتم التقديم في في البرنامج حيث تتلخص هذه الشروط في النحو التالي:
- يجب إن يكون المتقدم لهذا البرنامج هو مواطن سعودي الجنسية.
- يشترط إن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.
- يجب إن يكون المتقدم في عمر لا يقل عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة
- يشترط إن لا يكون موظف في القطاع العام أو في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
- يجب إن لا يصرف له معاش تقاعد أو لا يصرف له مساعدات مالية من الحكومة السعودية.
- يشترط إن لا يكون سبق له الحصول علي إعانة التعطل عن العمل.
طريقة التقديم في الإعانة الجديدة للعاطلين عن العمل
يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وذلك لأن تقوم بعملية التقديم في الإعانة الخاصة بالعاطلين عن العمل وتتلخص هذه الخطوات في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع منصة طاقات علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار التسجيل في الإعانة.
- تكتب الأسم بالصيغة الرباعية ثم رقم الهوية الوطنية.
- تكتب رقم الهاتف المحمول.
- بعد ذلك تقوم بكتابة جميع البيانات التي تتطلب منك.
- الضغط علي زر التسجيل.
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