نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طريقة التقديم في كلية الملك فهد الأمنية الضباط لخريجي الثانوية 1443 واخر موعد للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقديم في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة من الضباط هي احد اكثر التساؤلات التي يتم البحث عنها بشكل كبير من قبل الكثير من الأشخاص في هذا التوقيت في المملكة العربية السعودية، حيث تعد كلية الملك فهد الامنية احد اكثر الكليات الشهيرة التي تقوم بتوفير الكثير من فرص العمل لخريجي الثانوية في السعودية من الرجال والنساء كذلك، ونجد ان الكثير من الاشخاص يقوموا بتقديم التساؤلات حول طريقة التقديم في كلية الملك فهد الامنية لخريجي الثانوية ضابط وكذلك الشروط اللازمة للتقديم، وبشكل خاص يبحث الكثير من الطلاب عن الطريقة الخاصة بالانتشاء في الدورة ال 65 من كلية الملك فهد الامنية، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال بالتفاصيل الخطوات اللازمة للتقديم في كلية الملك فهد الامنية لخريجي الثانوية الضباط للعام الجديد 1443.

طريقة التقديم في كلية الملك فهد لخريجي الثانوية ضباط 1443

يمكن لكافة الراغبين في التقديم في كلية الملك فهد الامنية لخريجي الثانوية ضابط اجراء ذلك التسجيل بسهولة من خلال منصة ابشر للتوظيف الالكترونية السعودية، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي كالتالي.

التوجه في البداية مباشرة الى الرابط المخصص لتقديم في كلية الملك فهد الامنية لخريجي الثانوية.

يتم الضغط على اختيار تسجيل طالب جديدة في الكلية.

سوف يتم توجيهك بعد ذلك الى الصفحة المخصصة لإدخال كافة البيانات المطلوبة، على ان يتم ادخالها بشكل صحيح بالنسبة لخريجي الثانوية العامة في السعودية.

التأكد من صحة البيانات التي تم ادخالها بشكل كبير من قبل الطالب.

الشروط اللازمة للقبول في كليه الملك فهد الأمنية 1443

تقوم كلية الملك فهد بوضع مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها بشكل كبير من قبل الراغبين في التقديم في الكلية من خريجي الثانوية ضباط 1443، وجاءت اهم هذه الشروط التي تم وضعها على النحو التالي.

ان يكون الطالب المتقدم لكلية الملك فهد الأمنية من اصل سعودي.

ان يكون المتقدم متمتع بحسن السيرة والسلوك، والا يكون قد حكم عليه مسبقا في اي قضية جنائية او مخلة بالشرف والامانة.

ان يكون المتقدم قد حصل على شهادة الثانوية العامة.

يجب ان يكون من خريجي القانونية الخاصة بعام 1442.

من الضروري ان يكون المعدل التراكمي الخاص بالطالب 80% او اكثر من ذلك.

ان يكون عمر الشخص المتقدم يتراوح بين 17 عام و22 عام لا اكثر من ذلك.

ان يتم خرص الاختبار التحصيلي الخاص بالطالب بمعدل لا يقل عن 65%.

ان يتم خوض الاختبار الخاص بالقدرات بمعدل لا يقل عن 70%.

الا يكون قد تم فصل الطالب مسبقا من اي كلية عسكرية من قبل.

يشترط الا يكون الشخص المتقدم متزوج من اجنبية.

موعد التسجيل في كلية الملك فهد

تم تحديد الموعد الخاص بالتقديم من قبل خريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية الى كلية الملك فهد الامنية الضباط، على ان يتم فتح باب التقديم رسميا في يوم السادس من شهر شوال 1442 والذي يوافق يوم 18 من شهر مايو 2021، وتستمر مدة التقديم واستقبال الطلاب من قبل الكلية حتى يوم الحادي عشر من شهر شوال 1442 والذي يوافق يوم 23 من شهر مايو 2021.