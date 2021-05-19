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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بنك الراجحي من 5000 ل 2 مليون دولار بدون كفيل في المقال التالي
طلب قرض من بنك الراجحي، يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة طلب قرض من بنك الراجحي، نظراً لأن هذا البنك يقدم العديد من الخدمات التي لا مثيل منها والتي هي “طلب قرض من بنك الراجحي” وفي هذا المقال سنذكر لكم كل ما يدور حول ذلك.
طلب قرض من بنك الراجحي
من خلال هذا القرض يمكنكم تلبية احتياجاتكم المختلفة والتي تكون تجديد المنزل أو سداد الأقساط كالأقساط الدراسية وغير ذلك، وفي الآتي سنذكر لكم خطوات الحصول على قرض من بنك الراجحي:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي السعودي.
- يقوم العميل بكتابة كافة البيانات الخاصة به من أجل الحصول على القرض.
- على العميل بمراجعة كافة البيانات المكتوبة.
- التواصل مع خدمة عملاء البنك بمصرف الراجحي لكي تتعرف على أي تفاصيل خاصة بالقرض.
- شروط الحصول على قرض بنك الراجحي
- يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام، ولا يقل عن 25 عام.
- على العميل الالتزام في مواعيد دفع القرض.
- يجب على العميل أن يكون له جهة معتمدة في المصرف.
- من الأفضل أن يتحول راتب المتقدم على بنك الراجحي.
- يجب أن يكون الحد الأقل لراتب العميل 2000 ريال سعودي.
أوراق الحصول على قرض بنك الراجحي
- على العميل بأن يحدد راتبه من خلال توجيه خطاب لجهة العميل.
- تحويل راتبه إلى بنك الراجحي.
- إحضار صورة من البطاقة الوطنية.
- يجب عليه إرسال خطاب تحويل الراتب من جهة العمل.
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