موقع التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للشهادة الثانوية 1442 وشروط وخطوات التقديم

موقع التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للشهادة الثانوية 1442 بعد أن تمكنت من استلام كافة طلبات التقدم بدورة الضباط لطلاب الشهادات الجامعية، وبعد أن قامت وزارة الحرس الوطني بفتح باب القبول ليقوم الطلاب بالتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بدأً من يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر شوال و19 من شهر مايو الجاري بتمام الساعة العاشرة صباحاً، حتى يتمتعوا بالحصول على دور تأهيلية لضباط الجامعيين بحملة الشهادة الجامعية، وقد أعلنت اللجنة المشكلة بالفترة الماضية عن أن التسجيل سوف يتم حتى يوم الأحد الموافق 11 من شهر شوال والموافق 23 من شهر مايو الجاري، وقبل التقديم في كليه الملك خالد العسكرية يجب عليك أولاً معرفة الخطوات والشروط الواجب مراعاتها.

موقع التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للشهادة الثانوية 1442

اهتمت كلية الملك خالد بأن تضع عدة شروط وضوابط يجب مراعاتها من أجل ضمان القبول بها وتتمثل في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية من الأب أو الأم.

يكون ذات صحة جيدة لا يعاني من أي أمراض مزمنة.

لا يكون سبق له الزواج من أي فتاة أجنبية.

لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.

لابد من تخطي كافة الاختبارات للياقة البدنية ويجتاز المقابلة الشخصية.

يكون الوزن والطول متناسقان ولا يقل الطول عن 165سم ولا يزيد عن 188 سم.

على أن بكون المجموع الكلي له لا يقل عن 80%.

يقوم باجتياز الكشف الطبي المقام من قبل الكلية.

يكون من ضمن خريجين الثانوية العامة.

خطوات التسجيل بكلية الملك خالد