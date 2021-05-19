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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 لمستفيدي الضمان الاجتماعي من وزارة التنمية في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442، طلب المساعدات المالية حق لكل مواطن سعودي، وهذه المعونة يتم منحها للأسر المتعففة والأسر الأشد احتياجاً، لتلبية احتياجاتهم، ويمكن طلب المساعدة منوخلال الخدمة الإلكترونية، وعملية التسجيل بسيطة ومباشرة حسب الشروط والمستويات المطلوبة للتقديم، ويتلقى المستفيد المنح المقدمة من الضمان الاجتماعي السعودي بكل سهولة، حيث تُمنح للأسر ذات الدخل المحدود حتى تضمن مستوى معيشة وحياة جيدة، والكثيرين من المواطنين يتساءل عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة.
هل تم إيداع المساعدة المقطوعة 1442؟
كل الأسر منخفضة الدخل في السعودية تنتظر أيامًا لسحب الأموال بسبب انقطاع التمويل، وقد أصاب الجميع بالإحباط بعد إعلان موعد صرفها في عيد الفطر 1442، لكن حتى وقتنا الحالي لم يتم إيداعها، ويريد الجميع معرفة موعد الإعلان عن صرفها، ولكن إلي وقتنا الحالي لن تحدد المملكة الموعد الجديد لإيداع وصرف المعونة، وقد حددت الوزارة المستحقين لتلك المساعدة منهم النساء المطلقات والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
ما هي المساعدة المقطوعة؟
المساعد المقطوعة عبارة عن مساعدة مالية واسعة النطاق، تساعد على تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، سواء كان لديهم معاشات تقاعدية أو معلش تكافل اجتماعي أو غيرهم، أو أولئك الذين لديهم وظيفة بسيطة أو تم تخفيض الدخل الشهري إلى معاشات تقاعدية تمنعه من استلام معاش تضامن اجتماعي، لا تزيد المساعدة المقطوعة عن 30 ألف ريال للفرد وفق الضوابط الموضوعة لكل مشروع.
شروط المقطوعة
هناك شروط خاصة لاستلام المساعدة المقطوعة، وهي كالتالي:
- يجب أن يكون المستلم سعودي الجنسية ومتزوج من مواطنة سعودية.
- يجب أن يكون المستفيدون من المساعدة مقيمين دائمين في المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون عمر المستلم أكثر من 35 عامًا.
- أن لا يوجد اسم تجاري خاص به.
- أن لا يزيد دخله عن 3000 ريال إذا كان أعزب ولا يزيد عن 8680 ريال إذا كان متزوج.
- ليس لديه أرض أو حقول.
- تُمنح المساعدة المقطوعة للنساء المطلقات والأرامل وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.
طريقة التسجيل في المقطوعة
يمكنك التقدم بطلب للحصول على المساعدة عن طريق تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ثم القيام بالخطوات التالية:
- ثم التوجه الي رابط المساعدة المقطوعة
- قم بإعداد اسم مستخدم جديد.
- أدخل رقم الهوية.
- أدخل تاريخ الميلاد.
- سجل وتأكد من أرقام الهواتف المحمولة.
- أدخل كلمة المرور وقم بتأكيدها.
- اكتب جمل الإثبات الصحيحة.
- انقر فوق اتفاقية التوقيع أدناه، ثم انقر فوق كلمة “تسجيل”.
- أدخل رقم الإرسال في الهاتف المحمول وانقر فوق تأكيد.
- يتم ظهور اكتمال البيانات.
- املأ جميع الفراغات.
- ضع الاسم الخاص بك والجنس والعنوان والراتب الشهري والتعليم والقدرة على العمل والعمر.
- قدم معلومات اتصال واضحة، والعنوان البريدي، والمدينة، والشارع، وجميع معلومات الاتصال، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني إذا كان متاحًا.
- أدخل جميع المعلومات المصرفية، وأكد رقم الحساب المصرفي، وأدخل اسم البنك.
- تقرير الدخل (إن وجد أو لا) أو الملحق.
- أخيرًا، يجب أن يوافق المستخدم على الشروط بالكامل.
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