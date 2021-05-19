بنك التنمية الاجتماعية وشروط تمويل نفاذ الجديدة لدى المرحلة الثانية 1442

قد قام بنك التنمية الاجتماعية مرة أخرى بإطلاق برنامج جديد من أجل التمويل في ظل هذه المبادرات الجديدة بهدف مساعدة المواطنين والمواطنات في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية وتسهيل عليهم إقامة المشروعات التي تكون مُربحة وقد كانت هذه المبادرة الجديدة تحمل اسمها من بنك التسليف السابق والذي كان يُسمي ب “آهل”، وهذا بهدف استهداف مساعدة المواطنين ذوي الجنسية السعودية من أجل سد احتياجاتهم المعيشية الأساسية وكذلك الطارئة وهذا في ظل الظروف الاستثنائية التي قد مرت بها المملكة العربية السعودية حيث قد وصلت فترة السماح إلى حوالي 5 سنوات كاملة.

مبادرة آهل الجديدة

مبادرة (آهل) وهي مبادرة جديدة قد تم إطلاقها من قبل بنك التنمية الاجتماعية السعودي وهذه المبادرة بهدف تمويل منتج “آهل” لدى جميع عملاء بنك التنمية الاجتماعية الذين تم شملهم من قبل من ضمن الذين حصلوا على أحد تمويلات الأسرة أو الترميم أو كنف والذين كانوا قد تم إطلاقهم من قبل، وهذا بهدف مساعدة هؤلاء العملاء على الحصول على جميع متطلباتهم المعيشية الهامة والأسرية بحيث يقوم بمنح كحد أدني حوالي 15 ألف ريال سعودي كحد أقصى لا يكون أزيد من 60 ألف ريال بدون أي رسوم أو فوائد.

شروط الحصول على تمويل “آهل”

وقد قام بنك التنمية الاجتماعية من قبل بنشر الشروط اللازم أن تكون متوفرة لدى المتقدم وهذه الشروط تتمثل في :-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون قد خضع من قبل لنفس شروط التمويلات التي قد سبق ذكرها من قبل. اشتراط أن يمر حوالي سنة منذ إغلاق التمويل السابق. ألا يزيد إجمالي الدخل الشهري لديه على 10 آلاف ريال سعودي. قيام المتقدم بتقديم كفالة وفق نموذج ذو رقم 105 الموجود في موقع البنك لدى الغير موظفين.

التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية

وقد قام بنك التنمية الاجتماعية بإتاحة الحصول على التمويل بشكل إلكتروني وهذا من خلال اتباع هذه الخطوات التالية :-