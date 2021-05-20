لنَا بِبــــداوةِ اللفـــظِ امتــــيازُ

تُضوِّعُهُ الحــقيقةُ والمَـــــجازُ وفي عمقِ البــــــداوةِ تحتوينا

جُـــذورٌ في أصـــالتِها اعْـــتزازُ وفي صــــحرائنا عـــزفٌ لمجدٍ

تُخــــــلِّدُهُ الرَّبــــابةُ والرِّكــــازُ حروفُ الرَّملِ تنقشُ في سمانا

منــــاراتٍ يُهنــــدِسُها طِــــرازُ فنحنُ -البدوَ- خيـــــمتُنا ملاذٌ

وناقتُنــا بِـمنحرِها ارْتـــــــــكازُ نحوزُ مكارمَ الأخــــلاقِ فـــخرًا

ويشهدُ كلُّ من زاروا وحــــازوا سعــــوديُّون موطِنُنا سَــــــلامٌ

وفي آفاقِنـــا لــــيثٌ وبـــــــــازُ هُـنا تزهــــو الحضـارةُ بافتنانٍ

يُرفِّهُـــــها من البــدوِ اكتــــنازُ منى البدراني

خنساء المدينة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بداوة….منى البدراني (خنساء المدينة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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