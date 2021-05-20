نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض تقسيط هونداي النترا 2021 بنك الأهلي NCB في المقال التالي
تقدم شركة المجدوعي Al MaJdouie HYundai عرض تقسيط سيارة هونداي النترا 2020 بالاشتراك مع بنك الراجحي حيث يمكنك سداد 999 ريال شهريًا بمجموعة من الشروط والأحكام، ويدخل في العرض سيارة هونداي أكسنت 734 ريال سعودي، وسيارة هونداي سوناتا 1190 ريال سعودي شهريًا.
عرض تقسيط هونداي النترا 2021 بنك الأهلي Ncb
استمتع بقيادة هيونداي إلنترا موديل 2021 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة
تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص
|الراتب محوّل على بنك آخر
|الراتب محوّل على البنك الأهلي
|هيونداي النترا
|SAR 1,172
|SAR 1,006
|القسط الشهري
|5% من سعر السيارة
|0% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)
|الدفعة الأولى
|30% من سعر السيارة
|40% من سعر السيارة
|الدفعة الأخيرة
|0% من مبلغ التمويل
|0% من مبلغ التمويل
|الرسوم الإدارية
|%8.47
|%5.55
|معدل النسبة السنوي (APR)
|يبدأ هذا العرض من 1/4/2021 ويسري حتى نفاذ الكمية أو بنهاية تاريخ 30/6/2021 فقط لدى شركة المجدوعي للسيارات
شروط التقسيط وفق عرض المجدوعي على سيارة النترا 2021
- تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات
- هذا العرض للتوضيح فقط حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب له
- المواصفات المعروضة هي لغرض الدعاية فقط والتي قد تختلف عن تلك الموجودة في الوكالة، كما أنها قد لاتعكس السعر المعلن
- تم احتساب مبلغ الأجرة الشهرية بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة
- تطبق الشروط والأحكام الخاصة بكل من البنك والوكالة كلٍ على حدة
- البنك لا يمثل الوكيل
عروض تقسيط هيونداي محمد يوسف الناغي في السعودية قسط أقل من 1500ريال سعودي
تقدم شركة محمد يوسف ناغي للسيارات مجموعة من العروض على سيارات هيونداي في المملكة العربية السعودية بتقسيط يقل عن 1500 ريال سعودي حيث يقدم هذا العرض أكثر من موديل يمكنكم الاستمتاع به في العرض.ويمكنك الاختيار من أقوى عرض لأقوى شهر حيث يمكنك الحصول على قسط شهر مجانًا من موديلات هيونداي 2020 و 2021 أو يمكنك الحصول على العرض الآخر 3 أقساط شهرية مجانًا أو قسيمة شراء تصل إلى 5000 ريال سعودي لموديلات كريتا وتوسان و 6 أقساط شهرية مجانًا أو قسيمة شراء تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي لموديلات سوناتا، أو يمكنك الحصول على عرض بدون دفعة أولى أو بدون مصاريف إدارية، وأقساط شهرية منخفضة جدًا، وهذا العرض ساري حتى يوم 31 مايو 2021 ويمكنك التعامل مع بنك الراجحي تفاصيل أكثر من موضوع عروض تقسيط الناغي.
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