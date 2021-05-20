كلية الملك خالد العسكرية وبدء القبول وشروط الانضمام إليها

قد قامت لجنة القبول والتسجيل في وزارة الحرس الوطني ببدء فتح باب القبول وكذلك التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية وهذا للعام الدراسي 1443 هجرياً وذلك لدورة تأهيل الضباط الجامعيين الحاملين الشهادة الجامعية ويتم ذلك بدءاً من يوم الأربعاء الموافق تاريخ 1442/10/07 هجرياً والموافق أيضاً تاريخ 2021/05/19 ميلادياً وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، كما قامت اللجنة الخاصة بالقبول والتسجيل لدى وزارة الحرس الوطني بالإعلان في وقت مضى بأن التسجيل سيكون ممتد إلى نهاية يوم الأحد المقبل والموافق 1442/10/11 هجرياً والذي يكون موافق أيضاً بالتاريخ الميلادي 2021/05/23 ميلادياً ويكون ذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وهذا حسب تقويم أم القرى على مدار اليوم حيث الأربع وعشرين ساعة وهذا من خلال التسجيل بشكل إلكتروني من خلال هذا الرابط الرسمي التابع لوزارة الحرس الوطني.

خطوات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية :-

وقد قامت كلية الملك خالد العسكرية بعرض كافة الخطوات اللازم اتباعها من أجل التسجيل في الكلية، وهذه الخطوات هي :-

الدخول على الموقع الإلكتروني لدى وزارة الحرس الوطني.

ومن ثم الضغط على “حملة الشهادة الجامعيين”.

وبعد ذلك يتم الضغط على تسجيل.

ومن ثم كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم على شرط ان تكون هذه البيانات صحيحة وبكل دقة.

شروط القبول فى كلية الملك خالد العسكرية :-

وقد قامت بطرح الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في من يرغب في التقدم لدى كلية الملك خالد العسكرية، وهذه الشروط هي :-