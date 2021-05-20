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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الملك خالد العسكرية وبدء القبول وشروط الانضمام إليها في المقال التالي
قد قامت لجنة القبول والتسجيل في وزارة الحرس الوطني ببدء فتح باب القبول وكذلك التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية وهذا للعام الدراسي 1443 هجرياً وذلك لدورة تأهيل الضباط الجامعيين الحاملين الشهادة الجامعية ويتم ذلك بدءاً من يوم الأربعاء الموافق تاريخ 1442/10/07 هجرياً والموافق أيضاً تاريخ 2021/05/19 ميلادياً وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، كما قامت اللجنة الخاصة بالقبول والتسجيل لدى وزارة الحرس الوطني بالإعلان في وقت مضى بأن التسجيل سيكون ممتد إلى نهاية يوم الأحد المقبل والموافق 1442/10/11 هجرياً والذي يكون موافق أيضاً بالتاريخ الميلادي 2021/05/23 ميلادياً ويكون ذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وهذا حسب تقويم أم القرى على مدار اليوم حيث الأربع وعشرين ساعة وهذا من خلال التسجيل بشكل إلكتروني من خلال هذا الرابط الرسمي التابع لوزارة الحرس الوطني.
خطوات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية :-
وقد قامت كلية الملك خالد العسكرية بعرض كافة الخطوات اللازم اتباعها من أجل التسجيل في الكلية، وهذه الخطوات هي :-
- الدخول على الموقع الإلكتروني لدى وزارة الحرس الوطني.
- ومن ثم الضغط على “حملة الشهادة الجامعيين”.
- وبعد ذلك يتم الضغط على تسجيل.
- ومن ثم كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم على شرط ان تكون هذه البيانات صحيحة وبكل دقة.
شروط القبول فى كلية الملك خالد العسكرية :-
وقد قامت بطرح الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في من يرغب في التقدم لدى كلية الملك خالد العسكرية، وهذه الشروط هي :-
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده خارج البلاد بهدف خدمة الوطن.
- ألا يزيد سن المتقدم عند بداية الدراسة عن 27 عام وهذا لجميع التخصصات ماعدا التخصصات الطبية فلا يجب أن يكون قد تجاوز سن ال30 عام.
- ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.
- أن يكون المتقدم ذو سيرة وسمعة حسنة.
- ألا يكون المتقدم محكوم عليه في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو الحد الشرعي.
- وأن يكون المتقدم من الحاصلين على الشهادة الجامعية بنظام الانتظام الكٌلي ولا يقل تقديره عن جيد.
- ألا يكون قد فات زمن على تخرجه إلا عام دراسي واحد.
- في حالة الحصول على المؤهل من خارج السعودية يجب تقديم شهادة المعادلة المعتمدة من وزارة التعليم.
- أن يكون المتقدم قد قام بأداء الأختبارات الخاصة بالقدرات العامة لدى التخصصات النظرية الذي يقوم المركز الوطني للقياس بتحديده.
- أن يؤدي اختبار الكفايات في اللغة الإنجليزية لدى التخصصات الصحية ماعدا الأطباء والذي يعقده مركز قياس.
- إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.
- أن يكون قد اجتاز جميع الاختبارات المحددة من أجل القبول.
- أن يقوم باجتياز الفحص الطبي المحدد بمعرفة اللجنة الطبية.
- أن يكون حاصل على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سواء للتخصصات الطبية أو الصحية المطلوبة.
- يجب أن يكون طوله من 165 سم إلى 188 سم كحد أقصي وأن يتناسب مع وزنه بحيث يكون من 52 إلى 95 كجم كحد أقصي.
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