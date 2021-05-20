شروط عودة الطيران الدولي السعودي 2021 بعد فتح السفر بين مصر والمملكة

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عمر شويل - جدة يتسائل الكثير من المقيمين المتواجدين بالمملكة وغيرهم لمعرفة شروط عودة الطيران الدولي السعودي 2021 بعد أن أعلنت المملكة فتح الخطوط السعودية والطيران بين السعودية ومصر والعديد من الدول الأجنبية والعربية بعد أن كانت توقفت في الفترة الماضية بسبب انتشار وباء كورونا وخوفًا على المواطنين والمتواجدين بداخلها رغبة من الحكومة السعودية للسيطرة على الوباء ومنع انتشاره نهائيًا، ولكن كانت قد أعلنت فتح الطيران الدولي منذ يوم 17/5/2021 للعديد من الوجهات التي كانت ممنوع السفر منها أو إليها.

شروط عودة الطيران الدولي السعودي

حددت الخطوط السعودية فتح السفر بين مصر والسعودية والعديد من الدول الأخرى بشكل طبيعي بداية من 17 مايو الجاري، ولكن وفق عدد من الظوابط والشروط التي وضعتها الجهات المختصة لإمكانية عودة الطيران الدولي بشكل طبيعي، ومن بين تلك الشروط :

أن يكون الشخص المسافر القادم من المملكة قد خضع لعمل اختبار كورونا في أحد المعامل المعتمدة رسميًا.

أن يقوم المسافر بدفع مبلغ 25 دولار أمريكي عن كل فرد.

رحلات الخطوط السعودية

أوضحت الخطوط السعودية أنه سوف يكون هناك عدد كافي من الرحلات التي تم جدولتها كل أسبوع، من الرياض ومن جدة، على أن يتم البدء بالرحلات المغادرة من المملكة والقادمة إليها، وأعلنت استعدادتها الكاملة لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة من 95 محطة كانت قد أعلنت وقف الطيران منها وإليها، وفي الوقت نفسه نفت السفارة السعودية بالقاهرة فرض رسوم على المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى مصر بعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.

إجراءات السفر من وإلى المملكة

وأشارت الخطوط السعودية استعدادها الكامل لاستقبال الرحلات من وإلى المملكة مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية للوقاية من الإصابة بوباء كورونا، على أن يكون هناك عدد من الإجراءات التي لابد من إتباعها حفاظًا على الأرواح ومن بينها :