نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نماذج لمعروض للديوان الملكي تسديد ديون وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر معروض للديوان الملكي تسديد ديون من أكثر أنواع الخطابات والرسائل التي يبعثها المواطنين في المملكة العربية السعودية إلي الديوان الملكي، حيث يتعرض الكثير منهم إلي ضائقة مالية سواء بسبب المرض أو بسبب فقدان العمل أو التعرض لأي طارئة مثل الخسائر أو الحوادث أو لأي سبب أخر تقف حائل بينه وبين تسديد الديوان، ويمكن الاعتماد علي النماذج الجاهزة لتقديم المعروض لطلب المساعدة المالية أو لتسديد الديون من الديوان الملكي حيث يتم تقديم الطلب وضمان قبوله.

وفي السطور التالية نتعرف علي الديوان الملكي السعودي، ومعروض للديوان الملكي السعودي تسديد ديون وصيغة المعروض للديوان الملكي تسديد الديون بثلاث نماذج وطريقة التقديم علي الدسوان الملكي تسديد الديون وغيرها من المعلومات الهامة.

الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي السعودي هو مكتب تنفيذي يتبع إلي حاكم المملكة العربية السعودية، وله العديد من الفروع يترأس كل منها مستشار خاص للملك سواء كان مستشار العلاقات الدولية أو مستشار القضايا أو مستشار الأمور الدينية، ويضم أيضا مكتب خاص بالملك حيث يمكن للأفراد إتمام الإجراءات الحكومية والاطلاع علي الشكاوي والبلاغات وكافة طلبات المواطنين بشكل مباشر لضمان التواصل بين الحاكم والمواطنين والمقيمين.

معروض للديوان الملكي تسديد ديون

هناك الكثير من صيغ الخطابات التي يمكن تقديمها وعرضها علي الديوان الملكي التي يمكن الاستعانة بها للحصول علي المساعدة المالية ومنها علي سبيل المثال النموذج التالي:

بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أما بعد ..

إلى جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز أدام الله عزه وتوفيقه ..

أرفع إليكم هذا الخطاب العاجل بعد أن ضاق بيا الحال كثيرًا بسبب (توضيح أسباب الديون وقيمتها)، حيث أنني يا سيدي قد سعيت مرارًا وتكرارًا من أجل سداد تلك الديون ولكن ضاق الوقت وضاق الحال أيضًا ولم أجد ملجئًا بعد الخالق عز وجل إلّا أن أتقدم بهذا الطلب لمساعدتي في سداد هذه الديون، وأنا على يقين من حرصكم على تخفيف معاناة أبناء الوطن وهذا ما دفعني إلى التواصل مع جلالتكم..

أدام الله عزك ورشدك وحكمتك جلالة الملك، لك من أبناء وطنك كل الحب والتحية والتقدير….

المرسل ـــــــــــــــــــــ رقم الهوية ـــــــــــــــــــ رقم الهاتف ــــــــــــــ

صيغة معروض للديوان الملكي تسديد ديون

يجب علي المواطنين أو المواطنين عند كتابة برقية أو خطاب أو عند كتابة رسالة في معروض إلي الديوان الملكي لطلب مساعدة تسديد الديون أن يلتزم ببعض الأمور مثل البدء بذكر الله تعالي وبعدها توجيه التحية إلي الملك أو ولي العهد، ثم تكتب مقدمة صغيرة تكون عبارة عن أسطر يتم توضيح فيها الغرض الرئيسي من إرسال المعروض وسبب الضائقة ويتم ختام الخطاب بالشكر والتقديم، ثم توضح بيانات المرسل مثل الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية وكذلك العنوان، وهناك العديد من النماذج الجاهزة لإرسالها ومنها ما يلي:

النموذج الأول

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد ..

إلى الملك سلمان بن عبد العزيز

خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه

أتوجه إليكم بطلب عاجل من أجل الموافقة على مساعدتي في سداد ديوني عبر صرف مساعدة مالية لي، حيث أنني قد تراكم علي قدر من الديون قيمتها بسبب (ـــــــــــــ) ولقد قمت ببيع كل ما أملك من أجل سدادها ومع ذلك لم يتم سدادها بالكامل، ولأنني اجد فيكم دائمًا العون والسند وروح الأب وليس الحاكم فحسب؛ فقد قمت بإرسال هذا الخطاب وكلي أمل في أن يلقى منكم القبول والموافقة،، دمتم دائمًا بكل صحة وخير وعطاء،، ولكم مني ومن أسرتي كامل التوقير والاحترام.

المرسل ـــــــــــــ

رقم الجوال ــــــــــــــــــــ

رقم الهوية ــــــــــــــــــــ

النموذج الثاني

السلام عليكم ورحمة الله العلي العظيم وبركاته،، أما بعد ــ

إلى خادم الحرمين الشريفين

جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أدام الله عزه ..

أتقدم إلى جلالتكم بطلب الحصول على مبلغ مساعدة مالية حتى أتمكن من أقوم بسداد ما تراكم عليّا من جزء كبير من الديون جعلتني أعيش في ضائقة كبيرة جدًا جعلتني وأسرتي نحياه في تعب دائم وشقاء مستمر، ونحن راضون تمام الرضا عن قضاء الله وقدره، ولكنني أحمل قدر كبير من الأمل في الله تعالى ثم في جلالتكم بأن تقوموا بتقديم يد العون إليّ حتى أتمكن من سداد هذا الدين، ولقد تم إرفاق ما يؤكد تلك المديونية من مستندات.

وتفضلوا سيادتكم بقبول خالص الاحترام والتقدير والحب

المرسل ــــــــــــــــــــ رقم الجوال ـــــــــــــــــــــ رقم الهوية ــــــــــــــــــ

النموذج الثالث

السلام عليكم ورحمة الله تعالى، أما بعد..

إلى فخامة الملك سلمان بن عبد العزيز حماه الله ورعاه

أبعث إليكم هذا الخطاب لكي اوضح لكم الأزمة المالية الكبيرة التي قد تعرضت إليها بسبب (ــــــــــــ) غير إنني أقطن وأسرتي في منزل صغير من الإيجار ومع ذلك لم أتمكن من سداد قيمة الإيجار لمدة طويلة، ولا أجد عمل ولا مصدر رزق كافي ولا أدري ماذا يُمكنني أن أفعله سوى أن أتجه إلى الله تعالى ثم إليكم بطلب الحصول على مساعدة مالية تعينني على الحياة قدر الإمكان، مع خالص تقديري واحترامي وحبي الشديد لكم.

اسم وتوقيع المرسل ــــــــــــــــ رقم الجوال ـــــــــــــــــــ

طريقة التقديم على الديوان الملكي تسديد الديون

يمكن للمواطنين والمواطنات تقديم معروض للديوان الملكي تسديد الديون عن طريق إتباع الخطوات التالية: