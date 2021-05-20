شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية وموعد التقديم “الحرس الوطني”

نتابع شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية في المملكة العربية السعودية، فقد قامت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني السعودي بالإعلان رسميا عن فتح باب التسجيل والقبول في كلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي الجديد 1443، وقد تم تحديد موعد تقديم كلية الملك خالد في دورة تأهيل الضباط الجامعيين لحملة الشهادة الجامعية وسنوافيكم بالموعد خلال السطور القليلة القادمة، كما نعرض لكم كافة شروط القبول فتابعونا.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية

يجب أن يكون المتقدم في كلية الملك خالد العسكرية سعودي الأصل من اب وام سعوديين ومقيم علي الاراضي السعودية إقامة دائمة، يستثني من ذلك السعودي الذي نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة العربية السعودية. أن يكون للمتقدم حسن سير وسلوك، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وغير محكوم عليه بحد شرعي. يجب ألا يزيد عمر المتقدم عند بدء العام الدراسي الجديد 1443 علي 27 سنة لكافة التخصصات الجامعية المتوفرة، ماعدا الأطباء فلا يزيد السن عن 30 سنة. يجب أن يكون طول المتقدم متناسبا مع وزنه، والحد الأدني هو 165 سم طول ووزن 52 كجم، أما الحد الأقصي فهو 188 سم طول ووزن 95 كجم. أن يكون غير متزوج من أجنبية. ألا يكون قد مضي علي تخرج المتقدم أكثر من عام دراسي واحد. يجب أن يكون المتقدم في كلية الملك فهد الأمنية حاصلا علي شهادة جامعية بانتظام كلي، كما يجب ألا يقل التقدير الكلي عن “جيد” في التخصصات المطلوبة. بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادة الجامعية من خارج المملكة، يتوجب أن يتم معادلة الشهادة الجامعية فورا من قبل وزارة التعليم. يجب علي المتقدم اجتياز كافة الاختبارات الخاصة بالقبول، وهم (اختبارات التخصص، المقابلة الشخصية، اختبارات اللياقة والصحة البدنية، مقاييس التزكية الأمنية، اختبارات كفايات الحرس الوطني السعودي). تأدية اختبارات القدرات العامة قياس للتخصصات النظرية فقط. تأدية اختبارات كفايات اللغة الانجليزية قياس للتخصصات الصحية، يستثني من ذلك الاطباء. بالنسبة للتخصصات الطبية والصحية، يجب أن يكون المتقدم قد انهي فترة الامتياز، كما يجب الحصول علي رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يجب أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي الخاص باللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل، ولا يحق للمتقدم أن يقوم بالمطالبة بإعادة الفحص.

وزارة الحرس الوطني

موعد تقديم كلية الملك خالد العسكرية

تم فتح باب التقديم في كلية الملك خالد العسكرية يوم الاربعاء الموافق 19 مايو 2021، وسيتم اغلاق باب التسجيل رسميا في 23 مايو 2021 في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.