نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل جواز السفر في بلد الوصول من خلال الجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد قامت المديرية العامة للجوازات بتوضيح طريقة وكيفية تسجيل جواز السفر في حالة إذا كان المواطن مسافر إلى خارج البلاد كما إنها قد قالت في تغريدة لها من خلال تطبيق التواصل الاجتماعي “تويتر” :- (إن تسجيل جواز سفرك في بلد الوصول يتم عن طريق موقع وزارة الخارجية الإلكتروني وفي وقت مضى قد قامت بتوضيح أن المستفيدين من منصة أبشر لن يكون في مقدورهم التقدم بطلب تجديد لدى جواز السفر الخاص بالمواطن، وهذا من خلال إدارات الجوازات المنتشرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية)، كما قالت الجوازات السعودية :- “بأن المستفيدين من منصة أبشر لن يتم استقبال طلباتهم من أجل تجديد جواز سفرهم إلا من خلال مراجعة إدارات الجوازات بحيث يمكنهم التجديد من خلال المنصة”.

طريقة تجديد جواز السفر

ومن خلال موقعنا هذا ثقفني نقدم لكم مقالة توضح لكم كيفية تجديد جواز السفر من خلال اتباع هذه الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر. ومن ثم يقوم المواطن بأختيار “المواطنين” وهذا من خلال القائمة الرئيسية. ومن ثم الذهاب إلى خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية. ومن بعد ذلك تقديم طلب تجديد جواز السفر.

الجوازات جاهزة من أجل استقبال المسافرين

حيث قد قامت المديرية العامة للجوازات بالإعلان عن إنها أصبحت جاهزة من أجل استقبال جميع المسافرين وتم هذا يوم الأمس وذلك في جميع منافذها الدولية والتي يكون منها البرية والبحرية وكذلك الجوية، وهذا بعد قرار الاعتماد لدى سريان رفع تعليق السفر لجميع المواطنين وكذلك فتح المنافذ وهذا إعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأثنين وذلك الموافق الخامس من شهر شوال الجاري والذي يكون موافق تاريخ 2021/05/17 ميلادياً.

المديرية العامة للجوازات السعودية

قد أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة تجديد جواز السفر هذا في أي وقت دون النظر للمدة المتبقية لدى صلاحية الجواز كما إنها أشارت إلى إمكانية استلامه من إدارات الجوازات أو من خلال خدمة “واصل” وهذا من خلال البريد السعودي بحيث يجب أن تكون المدة المتبقية لدى صلاحية الجواز أكثر من حوالي 6 أشهر لدى الراغبين في السفر إلى دول غير عربية.