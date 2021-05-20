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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توزيع درجات المواد في نظام المقررات لطلاب الثانوية السعودية 1442 في المقال التالي
يتساءل طلاب الثانوية في المملكة العربية السعودية عن توزيع درجات كل المواد في نظام المقررات، وتقسيم الدرجات داخل النظام لكل من مادة الرياضيات، مادة العلوم الإدارية، مادة القرآن الكريم، مادة الاجتماعيات مادة تحفيظ القرآن الكريم، مادة التربية البدنية والصحية، مادة التدريب العملي، مقرر العلوم الشرعية، مقرر البحث ومصادر المعلومات، نتابع معكم للتعرف على توزيع درجات المواد في نظام المقررات لطلاب الثانوية السعودية 1442.
توزيع درجات المواد في نظام المقررات لطلاب الثانوية
الطلاب المقيدين بالمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية يمكن لهم التعرف على توزيع الدرجات وفقًا لنظام المقررات الجديد، كما يلي:
مجموع المادة الكلي 100 درجة، يتم تقسيمها كالآتي:
- 5 درجات للحضور والغياب، على ان يتم اختصام نصف درجة مقابل الحصة التي لم يتم حضورها دون أعذار مقبولة.
- 45 درجة للمشاركة في الأعمال والفصل.
- 50 درجة للاختبار بالفصل الدراسي، منها 10 درجات للاختبار العملي، و40 درجة للاختبار النظري.
توزيع درجات مادة الرياضيات
- الاختبار التحريري لمادة الرياضيات 50 درجة.
- الواجبات المنزلية والمهام 10 درجات.
- تقييم تفاعل الطالب بالفصل 5 درجات.
- الاختبارات القصيرة 20 درجة.
- ملف أعمال الطالب 5 درجات.
- الأبحاث 5 درجات.
توزيع درجات مادة العلوم الإدارية
- الاختبار التحريري 50 درجة.
- درجات الواجبات المدرسية وأداء المهام 10 درجات.
- درجات التفاعل بين المعلم والزملاء داخل الفصل 5 درجات.
- التقارير أو التجارب العملية 5 درجات.
- الاختبارات القصيرة 15 درجة.
- ملف أعمال الطالب 5 درجات.
توزيع درجات مادة القرآن الكريم العامة
مادة القرآن الكريم مجموع درجاتها الكلي 60 درجة يتم تقسيمها كالآتي:
- صحة القراءة 10 درجات.
- درجات الحفظ 25 درجة.
- جودة الترتيل 10 درجات.
- حضور الطالب 5 درجات.
- تطبيق التجويد 10 درجات.
توزيع درجات مادة العلوم الطبيعية
- الاختبار التحريري 40 درجة.
- الاختبارات الشفهية العملية 10 درجات.
- الاختبارات القصيرة 15 درجة.
- الواجبات وأداء المهام 5 درجات.
- التفاعل والمشاركة 5 درجات.
- المشروع أو البحث 10 درجات.
- ملف الأعمال 5 درجات.
- التجارب والتقارير العملية 5 درجات.
- حضور الطالب 5 درجات.
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