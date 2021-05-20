نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب وبدون كفيل أحصل على تمويل شخصي من شركة النايفات في المقال التالي
بأقل راتب وبدون كفيل أحصل على قرض شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة لدى شركة النايفات بالمملكة العربية السعودية حيث تقدم شركة النايفات بالمملكة العديد من العروض التمويلية الميسرة والمرنة والتى تلبي احتياجات العملاء المختلفة ومن خلال هذا المقال بموقع ثقفني سوف نعرض لكم أهم مزايا التمويل الشخصي من شركة النايفات وأهم الشروط الموضوعة للحصول على التمويل وطريقة التقديم
بأقل راتب وبدون كفيل مع تمويل الأفراد من شركة النايفات
توفر شركة النايفات تمويل شخصي به العديد من المزايا التي تجعلة يتناسب مع متطلبات العملاء المختلفة ومن هذه المزايا ما يلي
- القرض الشخصي من شركة النايفات بالمملكة متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة
- من مزايا التمويل الشخصي لدى شركة النايفات يحصل العميل المتقدم على تمويل يصل قيمة إلى 300 ألف ريال سعودي
- يستطيع العملاء المتقدم سداد قيمة التمويل من شركة النايفات خلال فترة زمنية تصل إلى 60 شهرا
شروط الحصول على التمويل الشخصي من شركة النايفات بالمملكة
وفرت شركة النايفات بالمملكة العربية السعودية تمويل الأفراد والذى يتميز بأنه تمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة وهذا التمويل يستطيع العملاء الحصول عليه بعد توافر الشروط التالية
- يشترط أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية
- يشترط أن يكون العميل المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي للعاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع الخاص
- يشترط أن يكون سن العميل المتقدم لا يقل عن 20 سنه ولا يزيد عن 60 عام كحد أقصى
- التمويل الشخصي من شركة النايفات بدون كفيل للمبالغ الأقل من 100 ألف ريال وتحتاج إلى كفيل فى حالة المبالغ المالية الأكبر من 100 ألف ريال سعودي
- يشترط أن يكون العميل المتقدم قضى في عمله مدة لا تقل عن 3 أشهر سواء العاملين بالقطاع الحكومي والخاص
طريقة الحصول على تمويل شركة النايفات بالمملكة العربية السعودية
يتمكن العميل السعودي من طلب التمويل الشخصي من شركة النايفات عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة النايفات بالمملكة العربية السعودية والدخول على رابط تمويل الأفراد وبعد الإطلاع على التمويل ومعرفة المزايا والشروط يقوم المتقدم بالضغط على طلب التمويل الآن وسوف يظهر له نموذج يقوم المتقدم بإدخال كل البيانات المطلوبة للحصول على التمويل
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