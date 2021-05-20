بأقل راتب وبدون كفيل أحصل على تمويل شخصي من شركة النايفات

بأقل راتب وبدون كفيل أحصل على قرض شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة لدى شركة النايفات بالمملكة العربية السعودية حيث تقدم شركة النايفات بالمملكة العديد من العروض التمويلية الميسرة والمرنة والتى تلبي احتياجات العملاء المختلفة ومن خلال هذا المقال بموقع ثقفني سوف نعرض لكم أهم مزايا التمويل الشخصي من شركة النايفات وأهم الشروط الموضوعة للحصول على التمويل وطريقة التقديم

بأقل راتب وبدون كفيل مع تمويل الأفراد من شركة النايفات

توفر شركة النايفات تمويل شخصي به العديد من المزايا التي تجعلة يتناسب مع متطلبات العملاء المختلفة ومن هذه المزايا ما يلي

القرض الشخصي من شركة النايفات بالمملكة متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة

من مزايا التمويل الشخصي لدى شركة النايفات يحصل العميل المتقدم على تمويل يصل قيمة إلى 300 ألف ريال سعودي

يستطيع العملاء المتقدم سداد قيمة التمويل من شركة النايفات خلال فترة زمنية تصل إلى 60 شهرا

شروط الحصول على التمويل الشخصي من شركة النايفات بالمملكة

وفرت شركة النايفات بالمملكة العربية السعودية تمويل الأفراد والذى يتميز بأنه تمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة وهذا التمويل يستطيع العملاء الحصول عليه بعد توافر الشروط التالية

يشترط أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية

يشترط أن يكون العميل المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي للعاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع الخاص

يشترط أن يكون سن العميل المتقدم لا يقل عن 20 سنه ولا يزيد عن 60 عام كحد أقصى

التمويل الشخصي من شركة النايفات بدون كفيل للمبالغ الأقل من 100 ألف ريال وتحتاج إلى كفيل فى حالة المبالغ المالية الأكبر من 100 ألف ريال سعودي

يشترط أن يكون العميل المتقدم قضى في عمله مدة لا تقل عن 3 أشهر سواء العاملين بالقطاع الحكومي والخاص

طريقة الحصول على تمويل شركة النايفات بالمملكة العربية السعودية

يتمكن العميل السعودي من طلب التمويل الشخصي من شركة النايفات عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة النايفات بالمملكة العربية السعودية والدخول على رابط تمويل الأفراد وبعد الإطلاع على التمويل ومعرفة المزايا والشروط يقوم المتقدم بالضغط على طلب التمويل الآن وسوف يظهر له نموذج يقوم المتقدم بإدخال كل البيانات المطلوبة للحصول على التمويل