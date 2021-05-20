الجيل يودع محترفه الفلسطيني محمد باسم

دوت الخليج- أسماء سعد- – متابعات -الأحساء

ودع الفريق الكروي الأول بنادي الجيل محترفه لاعب الوسط الفلسطيني محمد باسم رشيد في حفل مبسط اقيم بعد الحصة التدريبية اليومية على ملعب النادي الرئيسي بعد موسم واحد فقط لعبه فيه 33 مباراة سجل فيها 8 أهداف وصنع 7 وحصل على بطاقة صفراء واحدة طوال الموسم.

وكان الجيل قد وقع مع اللاعب منذ بداية الموسم وختم مشوارة بمواجهة الخليج في الجولة الماضية وقدم مستويات متميزة طوال فترة الموسم الرياضي 2021/2020

وفي سؤال اللاعب حول تجربته مع الجيل قال إن التجربة كانت مميزة جدا رغم الظروف الذي مررنا بها في الموسم برحيل أكثر من 9 لاعبين عن النادي بداية الموسم، وقال أن الاجهزة الفنية والادارية داخل النادي قدموا كل مالديهم من أجل الفريق، وأضاف أنه يتمنى العودة للعب في الدوري السعودي مع أي نادي كون الدوري السعودي يعتبر الأميز والأقوى على مستوى الوطن العربي والمنافسة فيه الأعلى والأقوى لما يمتلكه الدوري من مقاومات ابرزها الحوافز والملاعب وكذلك اللاعبين الاجانب والمدربين وتطور اللاعب السعودي وأن أي لاعب يتشرف أن يلعب فيه، فيما أشار إلى أن الجيل يستحق أن يكون ضمن فرق دوري الكبار عطفا على تاريخه ومايملكه من تاريخ وكوادر إدارية وفنية مميزة.

من جانبها شكرت إدارة النادي اللاعب رشيد على كل ماقدمه للنادي طوال فترة إحترافه مع الفريق متمنيةً له التوفيق والخير في قادم حياته المقبلة.