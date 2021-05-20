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عمر شويل - جدة موعد تقديم وشروط الإلتحاق بكلية الملك فهد الأمنية، يزداد حوله محركات البحث في الآونة الأخيرة، حيث يسعى الكثير من طلاب الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية التعرف على طرق التقديم علي كلية الملك فهد الأمنية.. الموعد والشروط، كما يسعى الطلاب على التعرف على الأوراق المطلوبة، وموعد التقديم.

موعد تقديم الإلتحاق بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت كلية الملك فهد الامنية على فتح باب التقديم على التخصصات الأمنية، منذ يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2021، حيث يكون الموافق له من الشهور العربية 6/10/1442، حيث يتم مد فترة التقديم لمدة 5 أيام فقط، حيث تكون مواقيت التقديم متاحة خلال 24 ساعة على الموقع الرسمي للكلية.

وبهذا يكون اليوم النهائي للتقديم في كلية الملك فهد، هو يوم الاحد الموافق 23/5/2021، ويكون الموافق له من الشهر العربي 11/10/1442، وفي هذه الفترة على ان يكون كل طالب راغب في التقديم، جاهز على أن يتقدم بأوراقه، حيث يكون التعيين في الوظائف الأمنية للمقبولين في هذه الكلية، في التخصصات الأمنية.

شروط الإلتحاق بكلية الملك فهد الأمنية

هناك بعض الشروط التي يجب ان تتوافر في المتقدم للإلتحاق بكلية الملك فهد، ومن بين هذه الشروط ما يلي:

لابد ان يكون الطالب سعودي الجنسية والمنشأ وغير متزوج من أجنبية.

كما يجب ان صحيح بدنياً ولا يعاني من أي مرض يعوقه من الالتحاق بالكلية.

يجب ان يكون الطالب حسن السير والسمعة، ولا يكون مطلوب على قيد قضايا أخلاقية.

يجب ان يكون الطالب حاصل على شهادية الثانوية العامة، او ما يعادلها من شهادات آخرى.

لابد ان يجتاز الطالب الإختبارات البدنية والطبية التي تتحدد له، بعد القبول الإلكتروني.

كيفية التقديم في كلية ملك فهد الامنية

بعد التعرف على موعد تقديم وشروط الإلتحاق بكلية الملك فهد الأمنية، يجب الإشارة إلى رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية وشروط قبول الطلاب، حيث يتم إتباع الخطوات التالية للتسجل:

يتم الدخول على الرابط الرسمي لكلية الملك فهد

كما يمكن الدخول إلى منصة ابشر

يتم تسجيل كافة البيانات التي يتم طلبها خلال هذه الخطوات.

يكون الطالب قد قام بعملية التسجيل بنجاح، وعلية ان يتابع الحساب للذهاب إلى مواعيد الإختبارات.

يجب على كل الطلاب الذين يرغبوا في الالتحاق بالكلية الأمنية، ان يقوموا بمتابعة موعد تقديم وشروط الإلتحاق بكلية الملك فهد الأمنية، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالكلية ومنصة أبشر.