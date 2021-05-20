رابط وخطوات تسجيل بيت مجاني للضمان الاجتماعي على www.housing.gov.sa مع الشروط

رابط تسجيل بيت مجاني للضمان الاجتماعي والذي تحرص عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التنمية للتنمية الاجتماعية لتوفير المسكن المناسب لمستفيدي الضمان الذي تنطبق عليهم شروط استحقاق سكن مناسب وآمن لهم وأيضا قاموا بالتسجيل في الموقع الإلكتروني للوزارة للحصول على بيت مجاني لهم وفق ألية محددة للتسجيل والقبول.

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تهتم الوزارة بتقديم جميع الخدمات للمواطن الفقير ومن ليس له دخل أو يكون له دخل محدود في توفير العديد من الخدمات المادية والعينية من خلال استقبال طلبات التسجيل بالوزارة ليتم تخصيص راتب شهري أو يتم استقبال التسجيل في المساعدة المقطوعة للوزارة، كما يكون ضمن خدمات الوزارة الكبيرة هي توفير الأجهزة التعويضية للمعاقين وأيضا توفير المنازل لمن ليس لهم منزل مناسب لهم ويرغبوا ف الحصول على منزل من الوزارة.

رابط تسجيل بيت مجاني للضمان الاجتماعي

هي أحد المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان التنموي بالمملكة لتوفير المسكن الآمن والمناسب لمستحقي الزكاة بالمملكة، وتكون تلك الفة هي المسجلة في الضمان الاجتماعي لدى وزارة التنمية الاجتماعية، لتوفير مخططات سكنية للمواطن الفقير يتم توزيعها بجميع محافظات المملكة لشمول مناطق أكثر تكون مميزاتها كالتالي:

الفرصة الخدمات توفير سجن مجاني لمستفيدي الضمان تقوم وزارة الإسكان التنموي بتوفير مساكن في كافة المحافظات.

تتيح للمستفيد التقديم على الحصول على سكن بالمنطقة التي يرغب فيها.

يتم تقديم سكن مدعوم من الوزارة.

خطوات الحصول على سكن مجاني للضمان الاجتماعي