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عمر شويل - جدة رابط تقديم جامعة الباحة وطريقة التسجيل بالخطوات التي يتهافت الكثير من الطلاب على الالتحاق بها لاعتبارها أحد أكثر جامعات المملكة تميزا، نظراً لما تقدمه من برامج دراسية مميزة لكل من الطلاب الجدد وطلاب الدراسات العليا، فضلاً عن تبنيها رؤية 2030 التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية.

رابط تقديم جامعة الباحة وطريقة التسجيل بالخطوات

لابد من التعرف في البداية على تاريخ جامعة الباحة؛ والتي تعتبر من الجامعات حديثة العهد بالمملكة والتي تم إنشاؤها في عام 2006 م، وتضم مجموعة متميزة من مختلف التخصصات. قامت جامعة الباحة بعقد مجموعة من اتفاقيات التعاون المشترك مع عدة جامعات أوروبية وأمريكية، وكان أبرزها؛ جامعة أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة أوبسالا في دولة السويد.

يعد العام الدراسي 2008/ 2009 طفرة في جامعة الباحة، حيث تم إضافة كلية العلوم الصحية بالجامعة، فضلاً عن عدة كليات أخرى وهي:

كلية الطب.

كلية الصيدلة.

كلية الحاسبات والمعلومات.

كلية طب الأسنان.

توفر الجامعة عدة برامج دراسية لكل من طلاب الماجستير وطلاب الدراسات العليا، فضلاً عن إتاحة فرص للدراسة بين ثماني أقسام مختلفة مثل التربية والهندسة والطب وإدارة الأعمال.

شروط القبول في جامعة الباحة

هناك عدة شروط لابد من توافرها في الطلاب المتقدمين لجامعة الباحة، ومن أهمها:

أن يكون الطالب حاملا للجنسية السعودية، أو أن تكون والدته حاملة للجنسية السعودية.

الحصول على شهادة إتمام المرحلة الثانوية من المملكة العربية السعودية أو ما يعادلها في مختلف الدول.

لا تزيد مدة الحصول على شهادة المرحلة الثانوية عن خمس سنوات.

اجتياز الطالب لجميع اختبارات القبول وللمقابلة الشخصية.

تقديم إفادة اللياقة الصحية والبدنية.

أن يكون الطالب ذات سلوك حسن، ولم يسبق فصله من الجامعة.

طريقة التسجيل في رابط تقديم جامعة الباحة بالخطوات

يتم التقديم في رابط تقديم جامعة الباحة من خلال عدة خطوات، وهي كالتالي:

الدخول على الموقع الرسمي لجامعة الباحة .

النقر على خيار القبول في الصفحة الرئيسية.

اختيار تقديم الطلبات الجديدة.

الضغط على الموافقة على كافة الأحكام والشروط التي تقرها الجامعة.

إضافة البيانات الخاصة بالطالب مثل؛ عنوان البريد الإلكتروني، رقم الجوال، رقم السجل المدني.

إضافة كلمة مرور الطالب.

النقر على خيار تسجيل الدخول.

إضافة المعلومات المتعلقة بمرحلة الطالب الدراسية المطلوبة من جانب الموقع.

الضغط على أيقونة المتابعة لإتمام إرسال الطلب.

على ذلك تمت مناقشة طريقة التسجيل في رابط تقديم الباحة بالخطوات، وأهم المعلومات الخاصة بجامعة الباحة، والشروط المتعلقة بالقبول في الجامعة.