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عمر شويل - جدة ابشر توظيف تقديم كلية الملك فهد الأمنية، شهدت خلال الساعات الماضية دخول مكثف من قبل الطلبة من خريجي الثانوية العامة من أجل تقديم كلية الملك فهد الأمنية للدورة 65 وهي دورة بكالوريوس العلوم الأمنية وذلك لكي يتم تأهيل الطلاب المتقدمين للتخرج بصفة ضباط أمن للعمل في أحد القطاعات الأمنية.

وكشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن الشروط الواجب توافرها في الطلاب الملتحقين بالدورة رقم 65 والتي سوف نذكرها كما سنذكر أيضاً مواعيد التقديم وخطوات التقديم عبر ابشر توظيف.

ابشر توظيف تقديم كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة 1442

حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل الشروط التي يجب أن يتصف بها الشباب المتقدمين للالتحاق بالدورة رقم 65 بكلية الملك فهد الأمنية للتخرج بصفة ضابط للعمل بإحدى القطاعات الأمنية وهذه الشروط هي:-

* أن يقوم المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويتم الاستثناء من هذا الشرط من نشأ مع والده بالخارج أثناء خدمته للمملكة في الخارج.

* أن يكون المتقدم حسن السمعة والسير والسلوك وغير محكوم عليه بأية جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو بحد شرعي.

* أن يكون المتقدم لائق طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات العقلية والجسمية.

* أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه وفق ما تحدده اللائحة الطبية.

* أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة قسمي (علمي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني) ومن خريجي العام الجاري ويكون انتظام نهاري ومعدله لا يقل عن 80%.

* لا يقل سن المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.

* أن يكون المتقدم قد أدى اختبار القدرة المعرفية بدرجة لا تقل عن 70%، وأدي اختبار التحصيلي بالنسبة للمسار (العلمي، العلوم الطبيعية) وفق الوقت المحدد له.

* ألا يكون قد تم فصله من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب.

* ألا يكون متزوج من غير سعودية.

* اجتياز كافة الاختبارات المؤهلة للنجاح.

رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية:-

باب التقديم مفتوح عبر منصة ابشر للتوظيف حتى تاريخ يوم الأحد الموافق 11/10/1442 الساعة العاشرة صباحا، ولن يتم قبول أية طلبات إلا من خلال منصة ابشر توظيف بوزارة الداخلية.