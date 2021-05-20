شروط تغيير المهنة في الأحوال المدنية السعودية وتعدل المهنة في أبشر 1443

أتاحت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمة تغيير المهنة في الأحوال المدنية السعودية ببطاقة الأحوال، وإمكانية تغيير المهنة في أبشر السعودية بسهولة إلكترونيًا، حيث يحتاج الفرد حتى يتسنى له تعديل مهنته أن يقوم بتقديم نموذج للأحوال المدنية بتغيير المهنة، في السطور القادمة نستعرض خطوات تعديل المهنة في أبشر 1443 و شروط تغيير المهنة في الأحوال المدنية السعودية.

خطوات تعديل المهنة في أبشر 1443 السعودية

عبر منصة أبشر الإلكترونية يتمكن الفرد من تعديل مهنته عن طريق حجز موعد في مكتب الأحوال المدنية، ويتم تعديل المهنة في أبشر عبر اتباع الخطوات الآتية:

يتم الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

يتم حجز موعد في أقرب مكتب للأحوال المدنية من خلال تسجيل الدخول في منصة أبشر مع تأكيد كلمة المرور.

ثم اختر خدماتي ومنها اضغط على الأحوال المدنية.

يتم ملء البيانات المطلوبة، بعدها يتم اختيار خدمة حجز موعد في الأحوال المدنية.

الآن قم باختيار المنطقة التي تسكن بها، وأقرب مكتب للأحوال.

ثم اختر من بين المواعيد الموعد الذي يتلائم معك.

تأكد من صحة البيانات، ثم أكد عملية الحجز.

اطبع حجز الموعد الخاص بك، ثم اذهب به إلى مكتب الأحوال المدنية في الموعد المحجوز.

يجب تقديم الهوية الوطنية لفرع على أن تكون سارية المفعول.

كما يجب توفر إخلاء طرف من قبل الجهات المعنية والمسئولة عن الوظيفة السابقة.

يجب ملء البيانات لتغيير المهنة بدقة على أن تكون صحيحة تمامًا.

يتم تقديم الطلب بتغيير المهنة للموظف حتى يقوم باتباع الإجراءات اللازمة لتعديل البيانات الخاصة بالمهنة ببطاقة الأحوال المدنية.

ما هي شروط تغيير المهنة في الأحوال المدنية ؟

يجب توفر الشروط التالية حتى يتمكن المواطن من تغيير مهنته في مكتب الأحوال المدنية السعودية، وتتمثل الشروط فيما يلي: