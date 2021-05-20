رابط صرف راتب العاطلين عن العمل www.gosi.gov.sa عبر نظام ساند الإلكتروني

رابط صرف راتب للعاطلين والذي تقوم بإتاحة رابط التسجيل الإلكتروني فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة لتتيح للمواطن المستفيد الحصول على راتب في فترة التعطل عن العمل مما يتيح له البحث عنه بسهولة، ويتم قبول التسجيل الإلكتروني أيضا من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد ايضا للتيسير على المواطنين وذلك حسب الالتزام بالشروط والتعليمات التي تخص القبول والتسجيل بالبوابة الرقمية.

المؤسسات الخدمية بالمملكة في رؤية 2030

خدمة نظام ساند

من الخدمات الكبيرة التي تقوم المؤسسات الاجتماعية بالمملكة بتوفيرها للمواطنين، حيث تتيح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التسجيل الإلكتروني للعاطلين عن العمل، والذي انطلق منذ اسبوع واحد، حيث يتيح للمواطن الساعي في طلب العمل التسجيل الإلكتروني عبر رابط المؤسسة للحصول على راتب يصل إلى 15 شهرا ولا يزيد عن تلك الفترة، مقسما على مراحل أربعة، حيث يبدا بالحصول على 2000 ريال في الفترة الأولى وينتهي بالحصول على 750 ريال بالمرحلة الراعبة، وذلك مع شروط أن يكون البحث عن العمل مستمرا طوال فترة الحصول على راتب التعطل وأن لا يتم رفض عمل مناسب للمواطن خلال تلك الفترة، كما يلزم التأهيل اللازم للمواطن والالتزام بالشروط المنظّمة لكل مؤسسة ترغب في توظيف عاملين لديها.

شروط الحصول على رواتب ساند

يتم تطبيق شروط الحصول على رواتب التعطل على كل من هم أقل من 59 عاما.

يتم تطبيق القانون على العامل السعودي الذي تعطل ويستمر في البحث عن عمل.

يجب أن يتم البحث عن العمل طوال فترة الحصل على الراتب.

يجب الإبلاغ عن إيقاف الراتب الشهري في حال قام العامل بالحصول على عمل له خلال فترة الخمسة عشر شهرا المتاحة له.

لا يجب أن يتم الحصول على الخدمة مرتين.

لابد ان يكون المسجل سعودي الجنسية.

لا يتجاوز عمر المتقدم 30 عاما.

لا تتجاوز فترة العمل لدية الفترة التي أقرها قانون العمل، مادة 14.

يجب ألا يكون تم طرده من العمل لأسباب ترجع إليه.

رابط وخطوات تسجيل وصرف راتب العاطلين عن العمل