نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كليات وبرامج الجامعة السعودية الإلكترونية وأبرز إنجازات الجامعة seu بالعام الجامعي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجامعة السعودية الإلكترونية تقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتم تم تأسيسها وفقًا لموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله في عام 1432 هجريًا، ليتم إطلاق الجامعة السعودية الإلكترونية لتكون مؤسسة تعليمية حكومية للتعليم العالي، تهدف إلى استكمال منظومة المؤسسات التعليمية وتكون تابعة لمجلس التعليم العالي بالمملكة، وهي تحتوي على عدد من الكليات المتنوعة من بينها كلية العلوم والدراسات النظرية، كلية العلوم الصحية، كلية الحوسبة والمعلوماتية، وكلية العلوم الإدارية والمالية، كما حرصت طوال الوقت وكالة الجامعة السعودية الإلكترونية للتخطيط والتطوير والجودة على أن تقدم كل ما بوسعها لتطوير الجامعة في كل عام جامعي، ومن هنا نقدم لكم في السياق التالي المزيد من التفاصيل حول كليات وبرامج الجامعة السعودية الإلكترونية وأبرز إنجازات وكالة التخطيط والتطوير والجودة بالعام الجامعي 1442

رسالة الجامعة السعودية الإلكترونية

تهدف الجامعة منذ بداية تأسيسها إلى استخدام التقنية بأفضل ما يمكن في التعليم السعودي، بهدف المشاركة في التنمية الوطنية في المملكة، كما تعمل إدارة الجامعة طوال الوقت على أن توفر لطلابها بالمراحل الدراسية المختلفة والبرامج الأكاديمية والدورات التعليم المميز لكافة شرائح المجتمع على حد سواء، للعمل على التعزيز من التنمية الثقافية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.

إلى جانب هذا فمن بين الركائز والأهداف الأساسية التي تسعى إليها الجامعة هو التطوير في الابتكار والإبداع الرقمي مع تحسين التواصل بين الجامعة والمجتمعات المحلية في كافة ربوع وأنحاء المملكة العربية السعودية.

كما تبت الجامعة فكرة التعليم المدمج بالمملكة، والذي يتسم بالكثير من المزايا اولها المرونة وتلبية كافة احتياجات المتعلمين، ويتم من خلال التعليم المدمج بالجامعة تزويد الطلاب بالمحاضرات سواء المباشرة أو تحت مظلة المنظومة الافتراضية، مع تقديم لهم الأنشطة الإلكترونية عبر منصة البلاك بورد التعليمية.

الكليات والبرامج الأكاديمية في الجامعة السعودية الإلكترونية

كلية العلوم الإدارية والمالية: وهي أولى الكليات بالجامعة منذ بداية تأسيسها، وأقسامها هي قسم المحاسبة، قسم المالية، قسم التجارة الإلكترونية، وقسم إدارة الأعمال. كلية الحوسبة والمعلوماتية: وهي من أبرز الكليات بالجامعة، وتهدف لتخريج باقة من أفضل الكوادر الوطنية من ذوي الكفاءة في الحاسب الآلي لتحقيق التنمية الوطنية التقنية. كلية العلوم الصحية: وهي كلية تجمع بين صحة الإنسان والبيئة التي تحيط به. كلية العلوم والدراسات النظرية: تم تأسيس الكلية في عام 1435 هجريًا، وعميدة الكلية الحالية هي دكتور سها بنت محمد فلاته.

أما البرامج الأكاديمية في الجامعة فهي:

برنامج بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال – تخصص إدارة.

برنامج بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال – تخصص تجارة إلكترونية.

برنامج بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال – تخصص محاسبة.

برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص مالية.

برنامج البكالوريوس في تقنية المعلومات.

برنامج البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي.

برنامج البكالوريوس في المعلوماتية الصحية.

​​​​برنامج البكالوريوس في الصحة العامة.

برنامج البكالوريوس في القانون.

برنامج البكالوريوس في الإعلام الرقمي.

برنامج البكالوريوس في اللغة الإنجليزية و​الترجمة​.

(MBA) برنامج الماجستير في إدارة الأعمال.

​برنامج الماجستير في أمن المعلومات.

برنامج الماجستير في الأمن السيبراني.

برنامج الماجستير في علوم البيانات.

برنامج الماجستير في إدارة الرعاية الصحية.

برنامج الماجستير في قانون الأعمال الدولي.

برنامج الماجستير في تقنيات الترجمة.

إنجازات وكالة التخطيط والتطوير والجودة بالعام الجامعي 1442

تحت هاشتاج #رواد_تعليم_المستقبل قامت الجامعة السعودية الإلكترونية عبر صفحة الجامعة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر انفوجراف يوضح إنجازات الجامعة السعودية الإلكترونية عن العام الجامعي 1442، وكانت كما يلي: