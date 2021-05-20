موعد تسجيل مقررات مرحلة البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية SEU للفصل الصيفي 1442

تسجيل مقررات مرحلة البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية للفصل الصيفي 1442 هو ما انتظر الإعلان عنه بفارغ الصبر جميع الطلاب بالجامعة، حتى تم الإعلان بالفعل عن موعد التسجيل عبر صفحة الجامعة السعودية الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، موضحة من خلال حسابها الرسمي موعد بداية وانتهاء التسجيل، نتابع معكم في السياق التالي للكشف عن ضوابط الفصل الصيفي بالجامعة، وموعد تسجيل مقررات مرحلة البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية SEU للفصل الصيفي 1442.

موعد تسجيل مقررات مرحلة البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية

تم بالفعل استقبال طلبات التسجيل في مقررات مرحلة البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية للفصل الصيفي للعام الجامعي 1442 بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 7 من شوال 1442 والموافق 19 مايو 2021، ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل حتى يوم 14 من شوال 1442 والموافق 26 مايو 2021، على أن تبدأ الدراسة في يوم 25 من شوال 1442 هجريًا، والموافق 5 يونيو 2021.

هذا وقد أوضحت الجامعة السعودية الإلكترونية عبر صفحتها الرسمية أن الدراسة في الفصل الصيفي سوف تكون عن بعد، ولن يتم الإعفاء من الرسوم الدراسية، والتي من المقرر أن تكون للمقررات في الفصل الصيفي لكافة كليات الجامعة السعودية الإلكترونية بقيمة تبلغ 210 ريال سعودي للساعة الواحدة.

ضوابط الفصل الصيفي للعام الجامعي 1442