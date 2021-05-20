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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تسجيل مقررات مرحلة البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية SEU للفصل الصيفي 1442 في المقال التالي
تسجيل مقررات مرحلة البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية للفصل الصيفي 1442 هو ما انتظر الإعلان عنه بفارغ الصبر جميع الطلاب بالجامعة، حتى تم الإعلان بالفعل عن موعد التسجيل عبر صفحة الجامعة السعودية الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، موضحة من خلال حسابها الرسمي موعد بداية وانتهاء التسجيل، نتابع معكم في السياق التالي للكشف عن ضوابط الفصل الصيفي بالجامعة، وموعد تسجيل مقررات مرحلة البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية SEU للفصل الصيفي 1442.
موعد تسجيل مقررات مرحلة البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية
تم بالفعل استقبال طلبات التسجيل في مقررات مرحلة البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية للفصل الصيفي للعام الجامعي 1442 بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 7 من شوال 1442 والموافق 19 مايو 2021، ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل حتى يوم 14 من شوال 1442 والموافق 26 مايو 2021، على أن تبدأ الدراسة في يوم 25 من شوال 1442 هجريًا، والموافق 5 يونيو 2021.
هذا وقد أوضحت الجامعة السعودية الإلكترونية عبر صفحتها الرسمية أن الدراسة في الفصل الصيفي سوف تكون عن بعد، ولن يتم الإعفاء من الرسوم الدراسية، والتي من المقرر أن تكون للمقررات في الفصل الصيفي لكافة كليات الجامعة السعودية الإلكترونية بقيمة تبلغ 210 ريال سعودي للساعة الواحدة.
ضوابط الفصل الصيفي للعام الجامعي 1442
- يتم تفعيل خدمة طلب الاعتذار عن الفصل الصيفي للعام الجامعي 1442 بدايةً من يوم 3 ذي القعدة 1442 الموافق 13 يونيو 2021 وحتى 5 من ذي الحجة 1442 الموافق 15 يوليو 2021.
- الاختبارات الفصلية تبدأ من يوم 24 ذي القعدة 1442 الموافق 4 يوليو 2021 وحتى 5 ذي الحجة 1442 الموافق 15 يوليو 2021.
- الاختبارات النهائية تبدأ من 22 ذي الحجة 1442 الموافق 1 أغسطس 2021، وحتى 3 محرم 1443 الموافق 12 أغسطس 2021.
- المحاضرات تبدأ من 3 ذي القعدة 1442 الموافق 13 يونيو 2021 وحتى 17 ذي الحجة 1442 الموافق 27 يوليو 2021.
- بالنسبة إلى سداد الرسوم الدراسية للفصل الصيفي، فيتم قبول السداد من يوم 3 ذي القعدة 1442 الموافق 13 يونيو 2021، وحتى يوم 14 ذي القعدة 1442 الموافق 14 يونيه 2021.
- كما يتم قبول طلبات الاعتراض على درجة الاختبار النهائي من يوم 30 من ذي الحجة 144 الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم 5 محرم 1443 الموافق 14 أغسطس 2021.
- تأتي الاختبارات النصفية للفصل الصيفي بدايةً من يوم 26 ذي القعدة 1442 الموافق 6 يوليو 2021، وحتى يوم 30 ذي القعدة 1442 الموافق 10 يوليو 2021.
- أما الاختبارات النهائية فتبدأ من يوم 24 ذي الحجة 1442 الموافق 3 أغسطس 2021، وحتى يوم 29 ذي الحجة 1442 الموافق 8 أغسطس 2021.
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