شروط الاعانه للباحث عن عمل التقديم والرابط الرسمي

شروط الاعانه للباحث عن عمل تقديم حيث تُتيح الحكومة السعودية إمكانية البحث عن عمل من خلال برنامج حافز الذي يعمل على مُساعدة جميع الأشخاص الذين يبحثون عن عمل في المملكة العربية السعودية ولكن بشروط مُعينة مُقدمة من منظومة التدريب والتأهيل وذلك تحت إشراف وزارة العمل، ولمزيد من التفاصيل، تابع…

شروط الاعانه للباحث عن عمل 2021

هُناك بعض الشروط التي لابد من توافرها في الشخص الذي يبحث عن عمل، ويتمثل أبرزها فيما يلي:

يشترط أن تكون جنسية المُتقدم للعمل سعودية.

يكون المُتقدم للبحث عن عمل من سكان المملكة الدائمين.

يتطلب أن يكون لائقًا جادًا في البحث عن عمل.

يتراوح عُمره بين الـ 20 عامًا والـ 40 عامًا.

يكون عاطل عن العمل تمامًا ولا ينتمي إلى أيًا من القطاع الحكومي أو الخاص.

إلا يكون له أي دخل مادي من الدولة ولا ينتمي إلى الضمان الاجتماعي أو يُصرف له معاش تقاعدي.

يشترط أن يكون المتقدم خريجًا أي ألا يكون طالبًا.

لابد من ألا يكون للمتقدم دخل شهري يزيد عن مبلغ مُحدد؛ وذلك طبقًا للوائح؛ لذا لابد من أن يكون من محدودي الدخل.

يشترط ألا يكون ممن استفادوا مُسبقًا من الإعانة؛ وذلك طبقًا لـ شروط الاعانه للباحث عن عمل في المملكة.

أن يمر 24 شهرًا بعد نهاية أخر وظيفة عملية للمتقدم، وأيضًا قبل 24 شهرًا من نهاية فترة التدريب أو الدراسة العملية.

التسجيل في اعانه الباحث عن عمل

يُمكنك الآن التسجيل بسهولة عبر اتباع الخطوات الآتية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي عبر صندوق الموارد البشرية أو منصة طاقات الإلكترونية.

الضغط على تبويب تقديم طلب الحصول على إعانة على حقل (الباحث عن العمل).

إضافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في بطاقة الهوية والوطنية، رقم الهاتف، الرمز السري، البريد الإلكتروني مع ضرورة تأكيده.

استكمال التسجيل والضغط على كلمة (تسجيل) حيث تتم العملية بنجاح.

يُرجى العلم بأنه في الأربع أشهر الأولى يكون صرف الإعانة بـ 2,000 ريال سعودي، ومن ثم في الأربع شهور الثانية تكون 1500 ريال سعودي، ومن ثم تصبح في الأربعة شهور الثالثة 1000 ريال سعودي، لتصل في الثلاثة شهور الأخيرة إلى 750 ريال سعودي، ختامًا تعرفنا على شروط الاعانه للباحث عن عمل مع أهم التفاصيل حول التسجيل وآلية الصرف.