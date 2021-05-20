أعلنت الخطوط السعودية عن الفنادق المعتمدة للحجر الصحي في السعودية، والتي تتطبق علي القادمين للسعودية والخاضعين إلي شروط الحجر المؤسسي، وباقات الحجز تتسمر حتي 30 يونيو 2021 عبر مكاتب الموقع الإلكتروني أو وكلاء السفر أو الشركات الناقلة، علما بأنه قيمة الحجز غير قابلة للاسترداد أو الاسترجاع، كما يمكن تغيير الباقة.

الفنادق المعتمدة للحجر الصحي

وجاءت بطاقات حجز الفنادق وفقا لما أعلنت الخطوط السعودية كالتالي :

باقة 3 نجوم في فنادق 6 ليالي تشمل ( الإفطار والغداء والعشاء) بالغرف وأسعارها من 3 آلاف ريال للفرد بغرفة فرديه.

باقة 4 نجوم تشمل المميزات السابقة سعرها 5 آلاف ريال للفرد.

باقة 5 نجوم سعر الحجز للفرد 7 آلاف ريال.

وتشمل باقة الخطوط السعودية (الإقامة الفندقية، الوجبات، مواصلات المطار، والفحص الصحي).

يشترط للحجز وجود رمز سجل الضيف، واسم المسافر.

التحقق من أهلية السفر من البلدان المعنية.

الحصول علي تصاريح وأذونات السفر للدخول إلي المملكة.

فنادق الحجر المؤسسي توجد في (الرياض، جدة، المدينة، الدمام).

الإقامة والوجبات مجانا للأطفال تحت عمر 6 سنوات، كما يمكن مشاركة السرير مع والديهم.

يشترط وجود طفلين فقط في الغرف المزدوجة.

الأطفال من سن سبع سنوات وحتي 12 عام يمكنهم مشاركة السرير مع والديهم.

يمكن الحجز عبر موقع الخطوط السعودية الرسمي أو موقع عطلات السعودية.

هيئة الصحة العامة وقاية

أعلنت هيئة الصحة العامة وقاية أنه سوف يتم تطبيق الحجر المؤسسي للقادمين إلي السعودية عبر المنافذ لغير المحصنين في فنادق محددة وعلي نفقتهم الشخصية، مع التأكيد علي انه لم يتم تطبيق ذلك علي كل من الزائرين والمقيمين القادمين للملكة ومن مضي 14 يوم علي تلقيهم جرعات اللقاح، بشرط تقديم شهادة فحص اخذت خلال 72 ساعة لمن أعمارهم فوق الـ 8 سنوات أبتداء من اليوم 20 مايو 2021.

مع ضرورة الالتزام بتعليمات هيئة الطيران المدني المحددة لدخول المملكة العربية السعودية، ومراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حرصا علي سلامتهم.