الفئات المستثناة من الحجر المؤسسي للقادمين إلي السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بداية تطبيق الحجر الصحي المؤسسي للقادمين إليها لغير المحصنين من اليوم الخميس الموافق 8 شوال 1442، مع تطبيق الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة، للقادمين عبر منافذها وحددت الفئات المستثناة من الحجر، مع متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقا للائحة المحددة، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والمقيمين مع متابعة الأوضاع الصحية التي تقيم بشكل دائم، حتي تنتهي هذه الجائحة وتعود الحياة إلي طبيعتها.

الفئات المستثناة من الحجر المؤسسي

حيث صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية “طلال الشلهوب” عن الفئات المستثناة وهي كالتالي :

القادمين عبر المنافذ البحرية والبرية : (المواطنات والمواطنين، زوج وزوجة المواطن، العمالة المنزلية المرافقة ،طواقم الملاحة البحرية، سائقي الشاحنات ومساعديهم) الدبلوماسيون وعائلاتهم.

والفئات الخاصة بالقادمين من خلال المنافذ الجوية ( المواطنات والمواطنين، زوجة وزوج المواطن، والعمالة المنزلية المرافقة وأبنائهم وبناتهم، ،طواقم الملاحة البحرية، الدبلوماسيون وعائلاتهم) حاملي تأشيرة الدبلوماسين وعائلاتهم.

ومن ضمن الفئات المستثناة أيضا من تظهر حالته محصن.

المرافقين دون سن 18 عام.

تطبيق الحجر المنزلي بهذه الفئات ما عدا المحصنين.

يشترط وجود وثيقة التأمين الصحي سارية المفعول والمعتمدة من المملكة، لكافة القادمين للسعودية الغير المحصنين.

ومن يخالف تعليمات العزل والحجر الصحي يعاقب بغرامة قدرها 200 ألف ريال، أو السجن لمدة لن تزيد عن عامين أو يعاقب بهما وفي حالة تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

في حاله وقوع العقوبة علي غير السعوديين فالعقوبة هي منع دخوله نهائيا حتي تتم تنفيذ العقوبة المقررة.

وتكثف وزارة الداخلية السعودية والجهات الأمنية، كافة الجهود لضبط المخالفين، سواء في التجمعات بالمناطق أو مخالفة عدم لبس الكمامة، واتخاذ كافة الإجراءات لمساندة الحكومة في ضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبة علي المخالفين وفقا لحجم المؤسسة وعدد أفرادها.