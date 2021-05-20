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عمر شويل - جدة الجامعة السعودية الالكترونية وموعد بدء تسجيل مقررات مرحلة البكالوريوس للفصل الصيفي 1442 هـ ، تعتبر الجامعة السعودية الإلكترونية مؤسسة حكومية تمثل نمط من أحد أنماط التعليم العالي من خلال بيئة تقوم على التكنولوجيا الحديثة والتعليم الالكتروني المُدمج، فهى تقدم دورات في التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة.

تم تأسيسها في عام 2011 بمدينة الرياض، تم بناء منظومة التعليم في هذه الجامعة من خلال التعاون مع عدة جامعات دولية، حيث أنها تعتمد على التعليم المدمج عبر الحضور المباشر والحضور التقني المميز.

الجامعة السعودية الالكترونية وموعد بدء تسجيل مقررات مرحلة البكالوريوس للفصل الصيفي 1442 هـ

فالهدف الأساسي للجامعة هو تلبية حاجات سوق العمل السعودي وبيت خبرة في مجال اختصاصها، وقد ساهمت العديد من الشركات في تأسيس وتطوير الجامعة ومن أبرزها:

المكتبة الرقمية السعودية.

جامعة تونس المنار.

إى إف.

بلاك بورد.

معهد فلوريدا التقني.

جامعة كولورادو.

جامعة أوهايو.

جامعة فرانكلين.

الكليات التقنية بجامعة السعودية الإلكترونية

تتضمن الجامعة على أربع كليات تسير على نهج التقنية المتقدمة ومن هذه الكليات ما يلي:

كلية العلوم الادارية والمالية.

كلية الحوسبة والمعلوماتية.

كلية العلوم والدراسات النظرية.

كلية العلوم الصحية.

موعد بدء تسجيل مقررات مرحلة البكالوريوس للفصل الصيفي 1442 هـ

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن موعد بدء تسجيل مقررات البكالوريوس بداية من يوم 7 / 10 / 1442هـ الموافق 19 / 5 / 2021 م حتى 14 / 10 / 1442هـ الموافق 26 / 5 / 2021 م على يستمر التقديم لمدة أسبوعًا من بدء هذا الموعد، على أن تبدأ الدراسة يوم 25 / 10 / 1442هـ الموافق 6 / 6 / 2021 م.

موعد الاعتذار عن الفصل الصيفي 1442هـ

فقد تم الإعلان عن موعد الاعتذار عن الدراسة ليكون من يوم 3 / 11 / 1442هـ الموافق 13 / 6 / 2021م حتى يوم 5 / 12 / 1442هـ الموافق 15 / 7 / 2021م.

حيث أوضحت الجامعة أن مدة التسجيل للفصل الصيفي 9 ساعات وإذا كان المُتقدم خريجًا يجوز أن تكون المدة 12 ساعةً، وذلك حسب القواعد التنفيذية للائحة الدراسة والاختبارات في الجامعة.

أولوية التسجيل في جامعة السعودية الإلكترونية

للطلاب والطالبات الذين من المتوقع تخرجهم العام الصيفي الحالي 1442هـ يتم التسجيل حسب أقدمية الدفعات بالأرقام الجامعية. يتيح للطلاب والطالبات الاعتذار عن الفصل الصيفي بشكل كامل الكترونيًّا عبر التقويم الأكاديمي.

ضوابط التسجيل بالجامعة السعودية الإلكترونية 1442 هـ