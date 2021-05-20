يتساءل عدد كبير من الأفراد بالمملكة العربية السعودية عن أفضل بنك في السعودية للادخار سواء من البنوك المحلية أو فروع البنوك الأجنبية في المملكة، والتي وصل عددها إلى 30 بنك ومصرف، فيما يلي نطلعكم على أفضل بنك في السعودية للادخار من البنوك المحلية والأجنبية 1442 – 1443.

فروع البنوك المحلية والأجنبية في المملكة العربية السعودية

تجد البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية كما يلي:

البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي للاستثمار، مجموعة سامبا، مصرف الإنماء، مصرف الخليج الدولي، مصرف البلاد، مصرف الراجحي، مصرف الجزيرة، مصرف الرياض، البنك الأهلي التجاري السعودي، البنك الأول، والبنك العربي الوطني.

كما أن فروع البنوك الأجنبية في السعودية تأتي على النحو التالي:

بنك الإمارات دبي الوطني، بنك البحرين الوطني، بنك الكويت الوطني، بنك مسقط، دويتشه بنك، بي إن بي باريبا، جي بي مورقان تشيز إن إيه، بنك باكستان الوطني، بنك تي سي زراعات بانكاسي، بنك الصين للصناعة والتجارة، بنك قطر الوطني، بنك إم يو إف جي المحدودة، بنك أبو ظبي الأول، بنك كريديت سويس، المصرف العراقي للتجارة، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصين المحدود.

ما هو أفضل بنك في السعودية للادخار ؟

هناك عدد من البنوك السعودية التابعة إلى مؤسسة النقد السعودية يمكن الاختيار فيما بينها، وأبرز تلك البنوك:

البنك العربي الوطني للادخار.

مصرف الإنماء للادخار.

بنك الجزيرة كابيتال السعودية.

بنك الراجحي للادخار.

مزايا البنك العربي الوطني للادخار في السعودية

يتميز البنك في السرعة في عمليات الإيداع والسحب.

يسهّل على العملاء فتح حسابات الإدخار بالعملات المختلفة.

يتيح البنك للوالدين فتح حساب ادخار للأطفال تحت وصاية أحد الوالدين.

إمكانية فتح حساب ادخار الكترونيا عبر الموقع الرسمي للبنك العربي الوطني.

توفير بطاقة صراف إلكترونية.

توفير دفتر شيكات للعملاء.

يتمكن العميل من الحصول على كشف حساب شهري بحسابه باللغة العربية واللغة الإنجليزية.

سداد الفواتير الشهرية عبر الحسابات البنكية بالبنك العربي الوطني.

مزايا مصرف الإنماء للادخار

يمكن الاستثمار في البورصة السعودية عبر الرصيد الادخاري التابع له بنسبة تصل إلى 100%

يتم احتساب المبالغ الإضافية كإدخار بدايةً من اليوم الثاني للإيداع.

يُتيح مصرف الإنماء للادخار إمكانية فتح حساب مجاني بدون أية رسوم للسداد.

مزايا حساب بنك الجزيرة كابيتال السعودية الادخاري