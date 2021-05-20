نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية لدورة الضباط 65 لخريجي الثانوية العامة jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1442، من أهم الروابط بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، عن فتح باب التقديم والتسجيل الإلكتروني لدورة الضباط 65، للحاصلين على الثانوية العامة 1442، للحصول على دورة العلوم الأمنية والعمل عقب التخرج في أحد القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، وجاء الإعلان بالتزامن مع بدأ التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين، ضمن حرص الدولة على ضم العديد من الطلاب المتميزين للدخول للكليات الأمنية والعسكرية، والاستفادة من مهاراتهم وكفاءتهم لخدمة البلاد، وتحقيق الأمن والسلام الداخلي والخارجي.

بدأ البحث يتزايد عن رابط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية، للدخول عليه والتسجيل في دورة الضباط رقم 65 للعلوم الأمنية، التي تقبل التقدم عليها من خريجي الثانوية العامة لهذا العام فقط، وقد نوهت وزارة الداخلية السعودية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية، خلال أداء الاختبارات والمقابلات المحددة للقبول.

رابط أبشر توظيف للتسجيل بكلية الملك فهد

الدخول على الموقع الإلكتروني لأبشر توظيف “jobs.sa“.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها.

الإطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة.

تسجيل بيانات المتقدم بكل دقة.

موعد التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1442

يبدأ التسجيل من يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021، الموافق 6 شوال 1442 هجرياً، ويستمر حتي يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021، الموافق 11 شوال 1442 هجرياً، على أن يتم التسجيل إلكترونياً من خلال منصة أبشر توظيف، والإطلاع على الشروط الواجب توافرها في المتقدم لضمان القبول، وسوف نوضحها تفصيلياً فيما يلي.

رابط jobs.sa للتوظيف وزارة الداخلية

من الروابط الرسمية المعتمدة لدي المملكة العربية السعودية، للتسجيل على الوظائف الحكومية والعسكرية، كما يتم إعلان نتائج القبول عليه واستخراجها بكل سهولة وقت صدورها، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نضع بين أيديكم متابعينا الكرام، الرابط الصحيح المباشر للتسجيل على دورة الضباط رقم 65 لحملة الثانوية العامة هذا العام، وكذا الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لضمان القبول المبدئي.

شروط الالتحاق بدورة الضباط 65