نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات الضمان الاجتماعي طريقة تحديث الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي لا يتم إلا بإعلان من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للدخول على البوابة الإلكترونية وتحديث البيانات، أو في حالة أن المستفيد قام بتغير أحد البيانات التي أدخلها عند التسجيل في الضمان الاجتماعي، مثل رقم الجوال أو العنوان أو تغيير الاسم والحالة الاجتماعية حينئذ لابد على هذا المستفيد أن يقوم بالدخول على الموقع وتعديل البيانات القديمة، حتى يستمر صرف الدعم له ولا يتم حرمانه من صرف معاش الضمان.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية بوضع خدمة إلكترونية لتحديث بيانات مستفيدي الضمان من أجل الوصول لعدة أهداف تصب في صالح المواطن والدولة، ومن أبرز هذه الأهداف:

بالتحديث تضمن المملكة وصول الدعم للمستحقين. تطوير آليات الخدمة للتسهيل على المستخدمين التواصل مع المسئولين عن الخدمة، وتقليل احتمالية وجود أخطاء. يعمل على تسهيل وصول قيمة الدعم للمستفيد في حسابة البنكي مباشرة.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة سهلة وسريعة لتحديث بيانات الضمان الاجتماعي من خلال موقع الوزارة، فلا تتطلب هذه الطريقة الذهاب إلى مكتب الضمان الاجتماعي فكل الإجراءات تتم إلكترونيا باستخدام الحاسوب أو الجوال من أي مكان، وبهذا تهدف المملكة للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، لكي يلتزموا بما هو مطلوب منهم وللحصول على أفضل خدمة ترضي الجميع، ولمعرفة طريقة تحديث الضمان الاجتماعي اتبع الخطوات التالية:

من أحد محركات البحث اكتب الضمان الاجتماعي.

قم بالتوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سجل الدخول بكلمة المرور ورقم الهوية أو اسم المستخدم، ثم اضغط دخول.

بعد الدخول توجه إلى القائمة الرئيسية بالأعلى واختر منها الملف الشخصي.

ستظهر صفحة البيانات الشخصية قم بتعديل المطلوب واضغط على التالي وتابع تعديل البيانات.

بعد الانتهاء ستجد إقرار بالموافقة على الشروط والأحكام، وأخيرا اضغط على تقديم.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

أتاحت وزارة الموارد البشرية لكل المستفيدين خدمة الاستعلام عن بيانات الضمان الاجتماعي للأفراد برقم السجل المدني بخطوات بسيطة أتي كالتالي:

ادخل على رابط الاستعلام عن بيانات الضمان الاجتماعي. قم بكتابة رقم السجل المدني، ورقم الضمان ورمز التحقق الموجود أمامك. ثم اضغط على عرض، ستفتح أمامك صفحة بها جميع بيانات الضمان التي تريد معرفتها.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي للجهات

من خلال استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي يستطيع المواطن معرفة استحقاقه للدعم من عدمه، وهل هو مؤهل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المقدم من وزارة الموارد البشرية، وجدير بالذكر ان مبالغ الدعم مقدمة من أموال الزكاة لمحدودي الدخل، من أجل مساعدتهم في الحصول على عيشة كريمة ملائمة لمن حولهم في المجتمع ومن البرامج الأخرى التي تقدم الدعم برنامج حساب المواطن، وللاستعلام عن حالة الضمان اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرفق بالأعلى. ادخل على الخدمات الإلكترونية لتنمية الاجتماعية. اضغط على خدمات الاستعلام، ثم اختر منها طلب الحصول على خدمة الاستعلام عن مستفيدي الضمان. اكتب البيانات المطلوبة للحصول على الخدمة، ثم اضغط تسجيل.

شروط الضمان الاجتماعي الجديدة

كل فترة يقوم الضمان الاجتماعي بالتنبيه على بعض النقاط والشروط لأهميتها، وضرورة الالتزام بها حتى يستمر صرف المعاش ومنها: