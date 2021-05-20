نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الاقامة رسوم تجديد الاقامة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلجأ الكثيرين من الوافدين للمملكة العربية السعودية إلى الاستعلام عن صلاحية الاقامة داخل المملكة تجنباً لتجاوز المدة المسموح بها لتجديد الاقامة، وقد وفرت الحكومة السعودية أكثر من وسيلة للاستعلام عن صلاحية الاقامة سواء عن طريق المنصة الإلكترونية الأكبر بالمملكة أبشر التابعة لوزارة الداخلية أو بطرق أخرى، وسنتعرف خلال هذا المقال على طرق الاستعلام عن الاقامة داخل المملكة.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة عبر منصة أبشر

أطلقت وزارة الداخلية السعودية منصة إلكترونية تعد هي الأكبر لما تحتويه من الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يلجأ إليها الكثيرين بالمملكة، فتقدم المنصة خدمة المرور وعلى رأسها خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية وخدمات الجوازات مثل خدمة تمديد تأشيرة الزيارة وخدمة إصدار وتجديد الإقامة وتالي يمكن عن طريقها الاستعلام عن صلاحية الاقامة بالخطوات التالية:

التوجه مباشرة إلى منصة أبشر الإلكترونية.

الضغط على أبشر الأفراد كما بالصورة.

نقوم بتسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور في حالة وجود حساب مسجل من قبل على المنصة، ثم نقوم بإدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله على الهاتف الجوال المسجل على المنصة.

من خدمة المكفولين نختار استعلامات.

نقوم باختيار خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

نقوم بإدخال رقم الإقامة المراد الاستعلام عن صلاحيتها، ثم نقوم بإدخال رمز التحقق، ثم نضغط عرض.

ستظهر أمامنا رسالة باللون الأخضر مكتوب بها أن الإقامة سارية حتى التاريخ المدون بالهجري، وذلك في حالة سريان صلاحية الإقامة، أما في حالة انتهاء تاريخ الإقامة تظهر الرسالة باللون الأحمر.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة بدون أبشر

تعتبر هذه الطريق هي الحل الأمثل لمن لا يمتلك حساب مسبق على منصة أبشر، وتعتمد هذه الطريقة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتم هذه الطريقة بالخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من الخدمات الإلكترونية نقوم باختيار الخدمات الإلكترونية للعمل.

نقوم باختيار مستخدم جديد لعمل عضوية جديدة بالموقع.

نقوم بإدخال البيانات المطلوبة ومنها رقم الإقامة ثم نضغط على زر التالي.

يقوم الموقع بإظهار البيانات المتعلقة بالشخص صاحب البيانات المدخلة ويظهر أيضاً تاريخ انتهاء الاقامة.

شروط تجديد الإقامة

تواجد الموظف الوافد الراغب في تجديد الإقامة داخل أراضي المملكة العربية السعودية. يجب دفع جميع المخالفات المرورية إن وجدت قبل تجديد الإقامة. عدم وجود بلاغ هروب ضد العامل الوافد المراد تجديد إقامته. وجود بصمة وصورة للمقيم بالجوازات السعودية. أن يكون جواز سفر الموظف الوافد ساري. يجب دفع رسوم تجديد الإقامة وغرامات مخالفة التأخير عن موعد التجديد إن وجدت.

رسوم تجديد الإقامة

هوية مقيم يمكن تجديدها لمدة أقصاها 3 سنوات وذلك وفق ما صرحت به المديرية العامة للجوازات بالمملكة، ويتم دفع رسوم تجديد الإقامة بشكل سنوي وفق ما يتم تحديده من قبل الحكومة السعودية، وقد أعلنت المديرية العامة للجوازات عن رسوم تجديد الإقامة ب 800 ريال عن كل شهر بما يعادل 9600 ريال سنوياً بالإضافة إلى 650 ريال رسوم التجديد ومبلغ 100 ريال رخصة العمل ليبلغ الإجمالي 10350 ريال سعودي سنوياً، وتتبع الزوجة والأولاد دون عمر الـ 18 عام إقامة والدهم، أما من تجاوزوا عمر الـ 18 عام فيلزم القيام باستخراج إقامة خاصة بهم.

غرامات مخالفة تجديد الإقامة

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن الغرامات التي يتم فرضها في حالة مخالفة نظام الإقامة داخل المملكة وعدم تجديدها في الموعد المحدد لها بالتالي: