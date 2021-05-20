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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين وخريجي الثانوية 1443 في المقال التالي
أعلنت لجنة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية عن فتح باب التسجيل للجامعيين وخريجي الثانوية بالمملكة العربية السعودية في كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني السعودي، وقد تم بالفعل بدء تلقي الطلبات للمتقدمين لدورة تأهيل الضباط الجامعيين من يوم الأمس الأربعاء 19 مايو 2021، في السطور المقبلة نوضح شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين وخريجي الثانوية 1443 ورابط التقديم.
تقديم كلية الملك خالد العسكرية
تمت إتاحة تلقي الطلبات للتقديم عبر بوابة لجنة القبول والتسجيل بالكلية 1443، حيث تم فتح باب تلقي الطلبات بداية من يوم الأربعاء الموافق 7 شوال 1442 الموافق 19 مايو 2021 على أن يستمر فتح باب التسجيل حتى الساعة 11 صباحًا من يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021.
أما بالنسبة لتخصص العلوم الطبيعية، فمن المقرر أن يبدأ التسجيل به في يوم 20 من شوال 1442 ويستمر التسجيل حتى يوم 25 من شوال 1442 لحملة كل من الشهادتين الثانوية والجامعية.
شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين وخريجي الثانوية 1443
يتم التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين وفقًا لتوفر الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم لكلية الملك خالد العسكرية من الجامعيين سعودي الجنسية والمنشأ.
- كما يجب أن يكون حسن السير والسمعة والأخلاق.
- أيضًا يجب ألا يكون قد تم الحكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.
- وألا يكون متزوجًا من امرأة غير سعودية.
- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عند التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية عن 27 عامًا لكافة التخصصات المطلوبة بالكلية، فيما عدا الأطباء، لا يزيد عمرهم عن 30 سنة.
- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه.
- يكون الحد الأدنى للطول 165 سم والحد الأدنى للوزن 52 كيلو.
- يكون الحد الأقصى للطول 188 سم والحد الأقصى للوزن 95 كيلو.
- يجب أن يكون المتقدم للتخصصات الطبية بكلية الملك خالد العسكرية حاصلًا على رخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- يكون قد أدى بنجاح اختبارات القدرات العامة، واختبارات الكفايات باللغة الإنجليزية.
- توفير شهادة معادلة للحاصلين على شهادة من خارج المملكة العربية السعودية.
- يجب على المتقدم أن يكون قد اجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية بنجاح.
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