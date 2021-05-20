أعلنت لجنة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية عن فتح باب التسجيل للجامعيين وخريجي الثانوية بالمملكة العربية السعودية في كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني السعودي، وقد تم بالفعل بدء تلقي الطلبات للمتقدمين لدورة تأهيل الضباط الجامعيين من يوم الأمس الأربعاء 19 مايو 2021، في السطور المقبلة نوضح شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين وخريجي الثانوية 1443 ورابط التقديم.

تقديم كلية الملك خالد العسكرية

تمت إتاحة تلقي الطلبات للتقديم عبر بوابة لجنة القبول والتسجيل بالكلية 1443، حيث تم فتح باب تلقي الطلبات بداية من يوم الأربعاء الموافق 7 شوال 1442 الموافق 19 مايو 2021 على أن يستمر فتح باب التسجيل حتى الساعة 11 صباحًا من يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021.

أما بالنسبة لتخصص العلوم الطبيعية، فمن المقرر أن يبدأ التسجيل به في يوم 20 من شوال 1442 ويستمر التسجيل حتى يوم 25 من شوال 1442 لحملة كل من الشهادتين الثانوية والجامعية.

شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين وخريجي الثانوية 1443

يتم التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين وفقًا لتوفر الشروط التالية: