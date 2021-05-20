نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة 2021 وأسماء المستفيدين من وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أكدت الوزارة سابقاً أن صرف تلك المنحة غير مرتبطة بموعد ثابت خلال العام، فهي يتم صرفها مرة واحدة فقط خلال العام الواحد وذلك على حسب الوضع الاقتصادي للمملكة، ويتم تحديد أسماء المستفيدين منها بناء على شروط ومعايير يتم وضعها بمعرفة الوزارة وبعد تقديم المستفيدين الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيتهم لتلك المنحة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 2021

ينتظر الآن ألاف الأسر السعودية إعلان موعد صرف منحة المساعدة المقطوعة، بعد تأكيد الوزارة على إنتهائها من حصر أسماء المستفيدين لهذا العام، وأكدت إعلان موعد الصرف فى القريب العاجل مع تأكيدها على عدم الاستماع للأخبار التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي وأسماء المستفيدين وغيرها من أخبار أخرى كاذبه غرضها تضليل المواطنين ونشر الأكاذيب.

شروط صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 2021 من وزارة الموارد البشرية

حددت الوزارة بعض الشروط التي يجب توافرها فى المستفيدين من الضمان الاجتماعي وهي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عام. ألا يمتلك المستفيد سجل تجاري بأسمه. ألا يمتلك المستفيد محال أو عقار بأسمه. أن يكون المستفيد من سكان السعودية. ألا يكون المستفيد من الضمان الاجتماعي قد غادر المملكة خلال ثلاثة أشهر متتالية.

من هم المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي 2021

أسر السجناء.

الأرامل.

المطلقات.

المرآة التي تعيل أسرة وفقدت زوجها.

أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية.

أم الأيتام.

الأسر الفقيرة.

يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي بعد تقديم الاوراق والمستندات التي تثبت أحقية المواطن الحصول عليها.

الاستعلام عن اسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 2021

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية.

اختيار المساعدة المقطوعة.

تسجيل رقم الطلب الخاص بالمستفيد.

تسجيل رقم السجل المدني.

الضغط على أيقونة استعلام عن المساعدة المقطوعة.

سوف تظهر أمامك الأن صفحة جديدة تشتمل على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمساعدة المقطوعة وموعد صرفها وإيداعها فى حسابات المستفيدين إذا تم تحديدة من جانب الوزارة، بالاضافة إلى أسماء المستفيدين لعام 2021.. فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الأن لنقوم الرد علهيا فوراً.