التسجيل في العنوان الوطني الموحد للأفراد برقم الهوية

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عمر شويل - جدة التسجيل في العنوان الوطني الموحد برقم الهوية من الخدمات التي تقدمها مؤسسة البريد السعودي للأفراد؛ حيث يستطيع كافة المواطنين داخل المملكة تسجيل دخول العنوان الوطني وتسجيل البيانات الخاصة به بدقة، ويعد الهدف الأساسي من خدمة العنوان الوطني هو سهولة الوصول للمواطنين من كافة أنحاء المملكة، سواء فيما يتعلق بالخدمات الحكومية كتوصيل الأوراق والوثائق، أو خدمة توصيل الطلبات للمنازل، وقد أثبت العنوان الوطني فاعليته في مجال التجارة الإلكترونية، وأصبح من الخدمات الحكومية الرائدة في المملكة.

التسجيل في العنوان الوطني الموحد برقم الهوية

أتاح البريد السعودي خدمة التسجيل في العنوان الوطني الموحد للأفراد سواء المقيمين أو الوافدين؛ بحث يقوم الأفراد تسجيل دخول العنوان الوطني وتسجيل البيانات الخاصة بمحل الإقامة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي العنوان الوطني الموحد. العمل على تسجيل رقم الهوية ورقم الجوال. النقر على أيقونة تحقق من الهوية عندها ستظهر البيانات المسجلة في أبشر. النقر على أيقونة التالي. العمل على تسجيل بيانات السكن المطلوبة في الحقول المخصصة. النقر على أيقونة تحقق من العنوان، ومن ثم التالي. العمل على تسجيل بيانات المنزل، ومن ثم النقر على التالي. القيام بمراجعة البيانات المسجلة العنوان الوطني، ومن ثم النقر على تسجيل.

سيتم تفعيل العنوان الوطني في خلال 24 ساعة.

إدارة العنوان الوطني

بعد أن يتم تسجيل الأفراد في العنوان الوطني، وتسجيل دخول العنوان الوطني وتسجيل بيانات الموقع والمنزل في العنوان الوطني، فبإمكانه إدارة العنوان الوطني، وهي من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البريد السعودي للمواطنين، والتي تمكنهم من تحديث بيانات العنوان الوطني وطباعة العنوان الوطني واستخدامه في خدمة إرسال الوثائق والمستندات، ويمكن استخدام الخدمة عن طريق:

التسجيل في النفاذ الوطني الموحد. النقر على تعديل العنوان الوطني. القيام بتسجيل بيانات المنزل والموقع الجديد. أو اختيار إثبات العنوان وهنا يتم عرض بيانات الموقع والعنوان الوطني. القيام بطباعة العنوان الوطني.

شروط إدارة العنوان الوطني

لكي يستفيد المواطن من خدمة إدارة العنوان الوطني لابد من مراعاة التالي:

توفير بطاقة الهوية للمقيمين والإقامة للوافدين.

التسجيل في العنوان الوطني.

أن يكون العنوان الوطني المسجل صحيح.

في النهاية نكون قدمنا طريقة إدارة العنوان الوطني سواء لتعديل العنوان الوطني أو طباعة العنوان الوطني واستخدامه في التعاملات، وكذلك خطوات تسجيل دخول العنوان الوطني من أجل التسجيل في العنوان الوطني الموحد.