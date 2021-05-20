قرض آهل بدون فوائد ب60 ألف ريال بالتقسيط بلا كفيل لمدة 5 سنوات لدى بنك التسليف

قرض آهل بدون فوائد هي أفضل ميزة يوفرها المنتج من خلال بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية ويعتبر بنك التسليف والادخار السعودي أو الأسم الأخر له بنك التنمية الاجتماعية من البنوك السعودية العريقة التي تعطي تمويلات لخدمة المواطن السعودي وقد وفر البنك منتج آهل لكل من حصل على تمويل سابق مثل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج أو تمويل الترميم في المملكة العربية السعودية وأمتاز بأنه تمويل بدون موافقة الكفيل لموظفي الحكومة ويمنح لكل المواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات التي يتطابق معهم الشروط والاحكام المطلوبة ويتم الحصول على القرض المناسب من خلال رابط التقديم على قرض آهل بالمملكة بدون أي رسوم أو أرباح إضافية عليه من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية داخل السعودية لعام ١٤٤٢ هجرياً.

أهم الشروط والاحكام اللازمة لقبول طلب قرض آهل

طلب تمويل منتج آهل يحتاج توفير دخل شهري لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي ويجب توفير بعض الشروط والأحكام المطلوبة الأخرى للحصول على موافقة لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية واليكم كافة الشروط الواجبة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة والمعلن عنها :

يفضل أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية للموافقة على طلب التمويل لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.

الدخل الشهري المطلوب من كافة العملاء السعوديين المتقدمين 2 ألف ريال سعودي لدى بنك التنمية الاجتماعية المعروفة باسم بنك التسليف والادخار السعودي.

لابد من تقديم موافقة الكفيل السعودي على قرض آهل لضمان سداد القرض في مواعيده المحددة ولا يشترط توفير كفيل غارم لكل موظفي الحكومة كأحد المزايا التمويلية الإضافية لهم.

العمر يبدأ من 21 عام حتى 60 عام عند طلب التمويل على منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية والمقاعد حتى سن 70 سنة فقط لا غير.

مميزات قرض آهل الميسر للسعوديين في المملكة

منتج آهل يسمح للمواطن السعودي فقط لا غير على التقديم الإلكتروني لدى موقع بنك التنمية الاجتماعية بشرط أن يكون حاصل قبل ذلك على تمويل إجتماعي من بنك التسليف والادخار السعودي أو ما يسمي حالياً باسم بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية وهناك مزايا متعددة عند الحصول على منتج آهل بالسعودية سوف نتعرف عليها بالتفصيل كما يلي :