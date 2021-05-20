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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة ها هو موسم الحج يقترب رويدًا رويدًا، ومع اقترابه يتسابق المواطنين بالمملكة العربية السعودية لتأدية فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام، ومن الجدير بالذكر أنه هناك العديد من حملات الحج المختلفة على مستوى المملكة العربية السعودية، والتي تختلف فيما بينها حسب الإجراءات المتخذة بالتزامن مع تفشي الوباء المستجد، ومن بين أبرز الحملات، نجد حملة الراجحي للحج، في السطور القادمة نوضح خطوات وشروط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1442.
حملة الراجحي للحج السعودية 1442
تقدم حملة الراجحي خدمات الحج المجانية المختلفة، كما يعمل الراجحي من خلال تلك الحملة على التكفل بكافة المصاريف الخاصة بمناسك الحج منذ بداية المناسك وحتى نهايتها.
ويتم تقديم خدمات حملة الراجحي للحج لهؤلاء من ليس لديهم القدرة على أداء المصاريف الخاصة بالحج، ومن الجدير بالذكر أن حملة الراجحي للحج تتابع أولًا بأول كافة القرارات المختصة بإجراءات موسم الحج لمواجهة الوباء المستجد، ومتابعة آلية ضوابط موسم الحج، حتى تقوم الحملة بتطبيق كافة القرارات في موسم الحج.
هذا ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد تلقي طلبات التسجيل في حملة الراجحي للحج لهذا الموسم، ومن المتوقع أن يتم فتح باب التسجيل والقبول عما قريب، عقب توضيح كافة الضوابط الخاصة بموسم الحج مباشرةً.
خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج 1442
يتم التسجيل في حملة الراجحي فور الإعلان عن تلقي الطلبات عبر التواصل مع منسقي حملة الراجحي عبر اتباع الطرق التالية:
- الطريقة الأولى للتسجيل في حملة الراجحي هي الاتصال عبر الهاتف الجوال على الرقم الموحد لحملة الراجحي للحج 920027768
- الطريقة الثانية للتسجيل بالحملة هي أن تتواصل مع منسقي الحملة عبر رابط حملة الراجحي الرسمي.
- بعدها عليك باختيار المنطقة التي تتبعها لتستطلع الطريقة الأكثر تناسبًا معك للتسجيل بحملة الراجحي للحج.
شروط حملة الراجحي للحج للتسجيل
هناك بعض الشروط الواجب توفرها في المتقدم للتسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني، وتلك الشروط هي:
- أن يكون المتقدم للحملة لم يسبق له الحج قبل ذلك.
- أن يقدم ما يثبت عدم قدرته على الإنفاق نفقات الحج.
- أن يكون قادرًا على أداء فريضة الحج صحيًا وبدنيًا.
- كما يجب أن يكون حسن السير والسمعة.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم لحملة الراجحي للحج عن 25 عامًا، وفي حالة كان محرمًا، يجب ألا يقل عمره عن 18 عام.
- يشترط للتقديم للحملة الخاصة بالراجحي للحج المجاني أن يقوم المتقدم للتسجيل بتقديم نسخة من دفتر العائلة.
- بالإضافة إلى ملء نموذج التسجيل مع مراعاة دقة البيانات وصحتها.
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