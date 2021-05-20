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عمر شويل - جدة ها هو موسم الحج يقترب رويدًا رويدًا، ومع اقترابه يتسابق المواطنين بالمملكة العربية السعودية لتأدية فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام، ومن الجدير بالذكر أنه هناك العديد من حملات الحج المختلفة على مستوى المملكة العربية السعودية، والتي تختلف فيما بينها حسب الإجراءات المتخذة بالتزامن مع تفشي الوباء المستجد، ومن بين أبرز الحملات، نجد حملة الراجحي للحج، في السطور القادمة نوضح خطوات وشروط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1442.

حملة الراجحي للحج السعودية 1442

تقدم حملة الراجحي خدمات الحج المجانية المختلفة، كما يعمل الراجحي من خلال تلك الحملة على التكفل بكافة المصاريف الخاصة بمناسك الحج منذ بداية المناسك وحتى نهايتها.

ويتم تقديم خدمات حملة الراجحي للحج لهؤلاء من ليس لديهم القدرة على أداء المصاريف الخاصة بالحج، ومن الجدير بالذكر أن حملة الراجحي للحج تتابع أولًا بأول كافة القرارات المختصة بإجراءات موسم الحج لمواجهة الوباء المستجد، ومتابعة آلية ضوابط موسم الحج، حتى تقوم الحملة بتطبيق كافة القرارات في موسم الحج.

هذا ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد تلقي طلبات التسجيل في حملة الراجحي للحج لهذا الموسم، ومن المتوقع أن يتم فتح باب التسجيل والقبول عما قريب، عقب توضيح كافة الضوابط الخاصة بموسم الحج مباشرةً.

خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج 1442

يتم التسجيل في حملة الراجحي فور الإعلان عن تلقي الطلبات عبر التواصل مع منسقي حملة الراجحي عبر اتباع الطرق التالية:

الطريقة الأولى للتسجيل في حملة الراجحي هي الاتصال عبر الهاتف الجوال على الرقم الموحد لحملة الراجحي للحج 920027768

الطريقة الثانية للتسجيل بالحملة هي أن تتواصل مع منسقي الحملة عبر رابط حملة الراجحي الرسمي.

بعدها عليك باختيار المنطقة التي تتبعها لتستطلع الطريقة الأكثر تناسبًا معك للتسجيل بحملة الراجحي للحج.

شروط حملة الراجحي للحج للتسجيل

هناك بعض الشروط الواجب توفرها في المتقدم للتسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني، وتلك الشروط هي: