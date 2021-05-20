“شؤون الأسرة” يوضح كيفية تعليم الأطفال مهارات جديدة خلال ‏الإجازة الصيفية

بلادي – الرياض:
أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية الحرص على استغلال وقت الإجازة الصيفية للأبناء بوضع خطط وأنشطة تساعدهم على تعلم مهارات جديدة ومفيدة، خاصة وأن عدد الأطفال أقل من 14 عامًا يمثل 8.4% من عدد سكان المملكة البالغ أكثر من 35 مليون نسمة.
وحدد المجلس -في منشور توعوي- عدة خطوات لمساعدة الطفل على التعلم، منها التعرف على المهارات وتعزيزها، واستغلال رغبته الطبيعية نحو نشاط معين، مع أهمية البدء بنشاطات سهلة ثم التدرج فيها، ومساعدته على تعلم المهارات التطبيقية.
وأوضح أن فوائد إشراك الأبناء تنعكس إيجابيًا على سلوك الأطفال، إذ إنها تنمّي لديهم مهارات التواصل والمناقشة والتفاوض، وتجعلهم أكثر فهمًا لإمكانياتهم مع زيادة الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تنمية مهارة التعامل مع نتائج القرارات وكيفية تقبلها.
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