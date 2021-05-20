“شؤون الأسرة” يوضح كيفية تعليم الأطفال مهارات جديدة خلال ‏الإجازة الصيفية

بلادي – الرياض:

أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية الحرص على استغلال وقت ‏الإجازة الصيفية‏‎ ‎للأبناء بوضع ‏خطط وأنشطة تساعدهم على تعلم ‏مهارات جديدة ومفيدة، خاصة وأن عدد الأطفال أقل من 14 عامًا ‏يمثل 8.4% من عدد سكان المملكة البالغ أكثر من 35 مليون نسمة.‏

وحدد المجلس -في منشور توعوي- عدة خطوات لمساعدة الطفل ‏على التعلم، منها التعرف على المهارات وتعزيزها، واستغلال ‏رغبته الطبيعية نحو نشاط معين، مع أهمية البدء بنشاطات سهلة ‏ثم التدرج فيها، ومساعدته على تعلم المهارات التطبيقية.

وأوضح أن فوائد إشراك الأبناء تنعكس إيجابيًا على سلوك ‏الأطفال، إذ إنها تنمّي لديهم مهارات التواصل والمناقشة والتفاوض، ‏وتجعلهم أكثر فهمًا لإمكانياتهم مع زيادة الثقة بالنفس، بالإضافة ‏إلى تنمية مهارة التعامل مع نتائج القرارات وكيفية تقبلها.‏